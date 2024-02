Prosinečki predstavljen u Crnoj Gori: U dva dana smo sve riješili

Robert Prosinečki je i službeno predstavljen kao novi izbornik nogometne reprezentacije Crne Gore. 'Žuti' se nakon angažmana u Rudešu okrenuo novim izazovima, a na predstavljanju je rekao da je vrlo sretan što je preuzeo crnogorsku reprezentaciju.

'Crnogorci su ponosan narod'

- Jako sam zadovoljan i sretan što sam ovdje i što mogu voditi Crnu Goru. Radit ću najbolje što mogu. Sve ćemo rješavati u hodu, u rujnu nas čeka Liga nacija koja je jako važna. Mislim da će ovo ispasti dobro. S Dejom sam veliki prijatelj. Razgovor je trajao vrlo kratko. Pitao me zanima li me ovaj posao, rekao sam da i u dva dana smo sve riješili - rekao je Prosinečki i naglasio:

- Crnogorci su ponosan narod i nećemo se nikog plašiti. Uvijek sam bio pobjednik, igrao sam u velikim klubovima. Sigurno ćemo željeti dominirati, imamo kvalitetu igrača koji to mogu iznijeti. Ovisi i od protivnika, ali mislim da ćete gledati motiviranu Crnu Goru. S novim vjetrom koji dolazi sa mnom možda bude drugačije.

Prosinečki neke igrače zna od ranije

Novinare je zanimalo koliko je upoznat s kadrom Crne Gore.

- Neke znam od ranije, kao Vešovića kojem sam bio trener u Zvezdi. Znam puno o igračima, imamo kvalitetu i vođe poput Savića, Jovetića i Marušića. Ima i mlađih na koje računamo, a tijekom prijateljskih utakmica dat ćemo šansu igračima koji su do sada manje igrali.

Pokoju riječ rekao je i predsjednik Crnogorskog nogometnog saveza Dejan Savićević.

- Prvi i jedini razgovor imali smo s Prosinečkim. To kažem da bih otklonio sve sumnje, nitko ni sa kim nije službeno pregovarao osim s Prosinečkim. Poslije prvog razgovora izrazio je želju voditi Crnu Goru i poslije toga nije bilo uvjetovanja ni s jedne strane. Brzo smo postigli dogovor. Poslije ždrijeba Lige nacija znat ćemo koje su realne ambicije koje možemo ostvariti. Svatko tko potpiše ugovor ima pritisak jer rezultati zadržavaju izbornika. Nije to pitanje povjerenja u njega, da nemamo ne bismo ga doveli. Ima dovoljno utakmica da vidi kakva je ekipa i mi da vidimo kakav je on - rekao je bivši nogometaš.