Prosinečki: Uvijek ima pitanja o Dinamu, ali Ćiro i ja smo puno puta popili kavu, tužan sam

U srijedu ujutro zauvijek nas je napustio Miroslav Ćiro Blažević. Pamtimo ga kao trenerom svih trenera, a posebno zanimljiv odnos imao je s Robertom Prosinečkim (54)...

Dobro je poznato da se Ćiri pripisuje odlazak Prosinečkog iz Dinama 1987. u Crvenu Zvezdu.

- Sigurno je odnos između mene i Ćire bio specifičan toliko godina. Ovo je veliki šok, koliko god on pričao javno o svojoj bolesti. Veliki šok za nas, otišao je veliki čovjek i trener koji je obilježio karijere i odnose. Naučili smo jako puno od njega i imamo puno sjećanja na našeg Ćiru. Jako je teško što se to desilo, makar se očekivalo, obilježio je hrvatski nogomet i medije. Ništa neće biti isto bez njega, uvijek je bio s nama, teško je, ali mislim da je proživio lijep život. Neka mu je laka zemlja - rekao je Robert Prosinečki za N1 televiziju.

Ćiro je, isto tako, u polufinalu SP-a 1998. ostavio Prosinečkog na klupi protiv Francuske sve do 88. minute.

- Pamtit ću ga po cijeloj mojoj karijeri. Od početka u Dinamu do kraja, uvijek su bila neka pitanja o mojem odlasku iz Dinama. Sve u svemu, mislim da smo imali odličan odnos. Znali smo puno puta popit kavu i popričat o svemu, stvarno sam žalostan što se ovo desilo, ali pamtit ćemo ga po stvarima koje je napravio - dodao je 'Žuti'

S igračima je imao poseban odnos. Ćiro je bio trener s autoritetom, a igrači su ga poštovali.

- Dobro, mislim da svi manje više to znamo. Imao je specifičan odnos sa svima nama. Obilježio je hrvatski nogomet, bio je s Dinamom prvak '82, ali taj odnos između nas, ta motivacija, bio je specifičan i u izjavama i u svemu što je pokazivao kroz godine - dodao je Prosinečki za N1.

Nikad nije odbio pozirati za fotografiju, a obilježila ga je velika karizma...

- Pa da, vi to najbolje znate, jako je često bio u medijima, to je bio njegov život, uživao je u tome. Na kraju krajeva, doživio je lijepe godine. Mogao je puno, lijepo je izgledao, a svaki je razgovor bio odličan čak i u ovim godinama. Falit će nam svima, falit će nogometu i javnosti, Ćiro je bio drugačiji od svih ostalih!

- Svatko ima drugačiji odnos s njime. Daliću je bio mentor, s njim je počeo, tako da je sigurno taj odnos i ostao. Da, sigurno je bio institucija! Svima nam je poznato da je Ćiro drugačiji od drugih kao trener i kao čovjek, svi ćemo ga takvog pamtiti.

Prosinečki i Ćiro često bi se sreli u centru Zagreba, a razgovori su uvijek bili posebni.

- On nije krio bolest. Stalno je govorio da je teško bolestan, da je kraj blizu. To je i vama pričao, ali po izgledu i svemu ni malo nismo sumnjali da se to može desiti. Uvijek je bio pozitivan, uvijek je bio neki novi razgovor, sjećanje, specifičan sam odnos s njime imao na početku, ali nakon nogometnih karijera mislim da smo bili u izvanrednom odnosu - zaključio je Prosinečki za N1.

