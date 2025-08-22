Obavijesti

PIŠU ENGLEZI

Prošle sezone radio 'čuda', a sada mu spremaju otkaz na klupi engleskog prvoligaša?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: David Klein/REUTERS

Zanimljivo, Nuno Espirito Santo je preuzeo Nottingham u prosincu 2023. i spasio ga od ispadanja u prvoj sezoni, a potom ga odveo do sedmog mjesta u Premier ligi u prošloj, što je najbolji plasman "šumara" još od sezone 1994/95

Engleska Premier liga tek je počela, ali već se nagađa o tome koji bi trener prvi mogao dobiti otkaz. Jedno ime favorit je prema pisanju BBC-a

Iako je Nottingham Forest prošle sezone bio najugodnije iznenađenje natjecanja i dugo boravio na pozicijama koje vode u Ligu prvaka, sukob na kraju sezone između vlasnika kluba Evangelosa Marinakisa i trenera Nuna Espirita Santa ostavio je traga. Priznao je to i sam trener na press konferenciji.

- Uvijek sam imao vrlo dobar odnos s vlasnikom, prošle sezone smo bili vrlo bliski i razgovarali smo svakodnevno. Ove sezone nije tako dobro, ali uvijek vjerujem da je dijalog važan jer je moja briga momčad i sezona koja je pred nama. Naš odnos se promijenio i nismo bliski kao prije - započeo je Portugalac nakon čega su ga pitali je li promjena išla na bolje ili na lošije.

Premier League - West Ham United v Nottingham Forest
Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

- Ne, nije dobro. Mislim da bi svi u klubu trebali biti zajedno, ali to nije stvarnost. 

Osim problema u međuljudskim odnosima, Santo je izrazio i zabrinutost prijelaznim rokom svojeg kluba.

- Imamo sumnje, tko će biti [ovdje], kada će [nova pojačanja] doći? Sve te stvari stvaraju sumnjeNe samo meni, već i u klubu. Ono što želimo je da utakmicu po utakmicu imamo što više opcija. Europa će doći kasnije, i sigurno će biti bolje, ali za sada, dok se to ne dogodi, to je velika briga. 

Premier League - Nottingham Forest v Chelsea
Foto: Ed Sykes/REUTERS

Zanimljivo, Nuno Espirito Santo je preuzeo Nottingham u prosincu 2023. i spasio ga od ispadanja u prvoj sezoni, a potom ga odveo do sedmog mjesta u Premier ligi u prošloj, što je najbolji plasman "šumara" još od sezone 1994/95. Iako su trebali igrati Konferencijsku ligu, igrat će Europsku jer je Crystal Palace kažnjen zbog kršenja Uefinih pravila o vlasništvu klubova. 

U prvom kolu Nottingham je pobijedio Brentford 3-1, a u drugom igra protiv Crystal Palacea u gostima. Možda i s novim trenerom na klupi...

