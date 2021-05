Klupska sezona je završila, ali u hrvatskim reprezentacijama se marljivo radi. Izabranici Zlatka Dalića se već nekoliko dana za Euro pripremaju u Rovinju, a na samom sjeveru Hrvatske, u Sv. Martinu na Muri, smjestila se ekspedicija Hrvatske U-21 reprezentacije.

Igor Bišćan i njegovi igrači pripremaju se za četvrtfinalni susret EP-a U-21 protiv Španjolske. Utakmica se igra u Mariboru, posljednjeg dana svibnja, a kako pripreme teku, reći će novi igrač Dinama Dario Špikić.

- Sve je super, odlično je opet vidjeti dečke. Pričali smo kako je kome u klubu bilo. Razočaran sam jer nismo uspjeli ući u Europu, ipak sam ja iz Gorice, to je moj klub. Žao mi je što nismo se uspjeli upisati u povijest, što nismo uspjeli izboriti Europu. Ali to je nogomet. Događaju se stvari koje ne želiš - kazao je Špikić.

Njegova Gorica je prokockala baš svu prednost koju je imala i u posljednjem kolu HNL-a ostala bez Europe. No, nju će gotovo sigurno igrati Špikić, koji je prešao u Dinamo.

No, vratimo se na reprezentaciju. Mini 'vatreni' su po prvi put u povijesti izborili četvrtfinale Eura, a da čujemo kako se osjećaju uoči važne utakmice protiv Španjolaca.

- Spreman sam i jedva čekam. Vjerujem da možemo napraviti još bolji rezultat i ispisati povijest. Kada igraš za reprezentaciju, nema umora, isključi se to. Nismo previše ulazili u analize, ali svi znaju što je Španjolska. Na zadnjih pet Eura su osvojili tri. To sve govori. Mi vjerujemo u sebe, pripremit ćemo se i pokušati ih iznenaditi. Bit će teško, imat će oni svojih momenata, ja se nadam da ćemo igrati napadački i stvoriti šanse. Nismo analizirali, ne znamo koje su im mane. Kako će utjecati izostanak Vizingera, Žapera i Sučića? Pa svi ovi igrači koji su došli umjesto njih su tu i prije bili. Sretni smo što su tu - kaže Špikić.

Olakotna okolnost za naše mladiće je to što se utakmica igra u Mariboru. Manje putovanja znači manje umora.

- Prednost je što ne moraš putovati. To te umara dodatno. Imamo dosta vremena za pripremiti se i svi smo zadovoljni. Ne osjećamo pritisak, igramo rasterećeno. Znamo što nam je raditi. Nitko prije nije prošao u četvrtfinale Eura, naravno da me čini ponosnim. Da je tvoje ime među tim igračima, stvarno je velika čast.

A slobodno vrijeme provode uz...

- Jako puno zezancije, puno kava, odmora. Sve ide vrlo lagano i trening. Sve je odlično. Najviše ispijamo kavu - završio je Špikić

Povijesna je sezona za Dinamo, ali i za Luku Ivanušeca. Dinamov biser je fantastičnim predstavama zaslužio i poziv u A reprezentaciju, no prvo će pokušati s mladom reprezentacijom napraviti što bolji rezultat na Euru.

- Sve je odlično u Sv. Martinu na Muri, od hotela do terena. Došli su neki novi igrači, dobro su se uklopili. Dobra smo ekipa. Dobro se osjećam, spreman sam. Nadam se da će tako ostati. Idemo privest kraju onako kako treba. Ne osjećam umor, imao sam par dana odmora. Ovih par dana mi je dobro došlo. Svjež sam - kazao je Ivanušec.

Veseli ga Dalićev poziv, ali još više to što je ostao s mladom reprezentacijom.

- Smatram da je jako dobro što sam ostao s mladom reprezentacijom, da probam pomoći ekipi. A kasnije ću se priključiti A reprezentaciji, nemam problema biti ovdje. Odlično su se novi igrači uklopili, svi su ih prihvatili dobro. Svatko je sa svakim dobar, pijemo kavu.

Izbornik Igor Bišćan je uoči drugog kruga Eura ostao bez Luke Sučića, Mihaela Žapera i Darija Vizingera, a umjesto njih su došli Sandro Kulenović, Matej Vuk i Neven Đurasek.

- Za svakog igrača ima zamjena, ovi koji su došli umjesto njih su pokazali svoju kvalitetu. Nadomjestit će to. Znamo da je Španjolska u zadnjih pet puta triput osvojila Euro. Kombinatorni, moćni na lopti, vole pas igru, tipični Španjolci. Pritisak? Nema pritiska, najbolji smo kad smo opušteni. Ako si stavimo pritisak, to vuče na krivi put. Što opuštenije, to bolje - kaže Ivanušec.

Navijači se polako vraćaju na tribine, pogotovo u Sloveniji gdje su u posljednjem kolu domaćeg prvenstva bile puni stadioni. Kako je Hrvatska blizu Mariboru, mini 'vatreni' bi mogli imati podršku s tribina.

- To što igramo u Mariboru je olakotna situacija. Blizu smo, doći će neki naši navijači, bit će i podrška s tribina. Što radimo u slobodno vrijeme? Gledamo serije, druženje, kartanje, popijemo kavu tu i tamo. Atmosfera je odlična, baš smo prava ekipa. Nikada nisam u reprezentaciji osjetio ovakvo zajedništvo - zaključio je Ivanušec.