Podsjetio nas je ovaj slu\u010daj na onaj rukometnog reprezentativca Igora Vorija na Svjetskom prvenstvu 2015. u Kataru, kad je \u017ertva bio Brazilac Thiagus Petrus. Tad je sve zavr\u0161ilo sa smije\u0161kom, a Luka Buli\u0107 opjevao tu situaciju...

Protivničkom igraču stavio prst u stražnjicu: 'Ne poričem, ali...'

Zvijezda francuske ragbijaške momčadi Joel Tomkins mnoge je iznenadio svojim postupkom uslijed okršaja na travnjaku. Naime, protivničkom igraču gurnuo je prst u stražnjicu

<p>U četvrtfinalu engleske ragbijaške Superlige momčad Dragonsa savladala je Leeds Rynose 26-14.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ragbijaš s Fidžija u Hrvatskoj</strong></p><p>Na utakmici se dogodio se jedan vrlo neobičan incident - ragbijaš francuskog Catalan Dragonsa <strong>Joel Tomkins</strong> u jednom je okršaju gurnuo prst u stražnjicu protivničkog igrača <strong>Richieja Mylera</strong> kad je ovaj ležao na travnjaku.</p><p>Uslijedila je žustra rasprava među igračima, a sudac je potom odredio sankcije za nesportsko ponašanje. </p><p>Tomkins je dobio suspenziju od čak osam utakmica te će morati platiti kaznu od 500 eura zbog neprimjerenog ponašanja. </p><p>Ragbijaš se pokušao izvući nakon dobivene kazne, rekavši da je njegova savjest čista. </p><p>- Žalosti me što su me proglasili krivim. Nema šanse da bih ikad pokušao učiniti ono za što su me optužili. Ne poričem da mi je ruka završila na stražnjici Ritchieja Mylera, ali to je bilo potpuno nenamjerno - rekao je Tomkins i dodao:</p><p>- U ovom sam sportu 16 godina i to nije nešto što bi mi palo na pamet, kao ni bilo kojem drugom igraču. Nisu mi strane kontroverze na terenu i izvan njega, uvijek bih priznao pogreške, ali ovo apsolutno, 100 posto nije jedan od tih slučajeva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Podsjetio nas je ovaj slučaj na onaj rukometnog reprezentativca Igora Vorija na Svjetskom prvenstvu 2015. u Kataru, kad je žrtva bio Brazilac Thiagus Petrus. Tad je sve završilo sa smiješkom, a Luka Bulić opjevao tu situaciju...</p>