Provokacija: Golmanu Zvezde na majici piše 'Srpska Krajina'

Milan Borjan (32) golman je Crvene zvezde i reprezentacije Kanade, a rođen je u Kninu. On je u intervjuima ispravljao novinare kad su mu rekli da je rođen u Hrvatskoj, a natpisom na majici samo je podsjetio na to

<p>Neki su reprezentativnu stanku iskoristili za dodatne pripreme za nastavak sezone, druženje s obitelji i prijateljima ili pak za - pečenje rakije i slanje poruka. <strong>Milan Borjan </strong>(32) golman je <strong>Crvene zvezde </strong>koji je u spomenutim trenutcima nosio majicu s natpisom 'Srpska Krajina'.</p><p>Milan je rođen 1987. u Kninu te su mu u nekim intervjuima znali istaknuti da je rođen u Hrvatskoj, no on je to spremno negirao.</p><p>- Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina - rekao je Borjan za <a href="https://www.b92.net/video/direktno-filip.php?yyyy=2018&mm=05&dd=08&nav_id=1390101" target="_blank">B92</a>.</p><p>Borjan je nosio dres kanadske nogometne reprezentacije, a kako nije na okupljanju, odlučio se malo opustiti uz pečenje rakije, ali i pokazivanje svog stava. No, te 1987. spomenuta 'Srpska krajina' nije mogla ni postojati jer je ona unutar Hrvatske 'postojala' od 1991. do 1995. kad su ugašene sve misli o 'Velikoj Srbiji'.</p>