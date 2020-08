Prva HNL 05/06.: Dudu, Modrić i Čarli s 'modrima po desetku'

U pregledu povijesti HNL-a stigli smo do sezone 2005/06. 'Modri' su te sezone naslov osvojili uvjerljivo, s 36 bodova ispred Hajduka koji je prolazio teško razdoblje

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova " <b> <a href="https://www.24sata.hr/tema/povijest-hnla" rel="" title=""> 25. sezona HNL-a </a> </b> ". Petnaesta sezona Prve HNL bila je specifična po povratku titule u Maksimir nakon dva naslova Hajduka, a ostat će upamćena i kao početak dominacije Dinama kojoj se ni danas ne vidi kraj. </i></p><p>Novu sezonu s 12 klubova i Ligom za prvaka te Ligom za ostanak osvojio je je nakon dvije godine dominacije Hajduka, zagrebački <b> Dinamo </b> s 11 bodova ispred <b> Rijeke </b> te čak 29 ispred <b> Varteksa </b> . Prethodna sezona šokirala je zagrebački klub i navijače. Ostanak bez Europe po prvi put nakon 1994. godine značio je okretanje HNL-u. Bio je to novi početak. <b> Zdravko Mamić </b> je u Maksimiru okupio zanimljivu nogometnu družinu, predvođenu povratnicima s posudbe iz Zaprešića, <b> Lukom Modrićem </b> i <b> Vedranom Ćorlukom </b> , te <b> Ivanom Bošnjakom </b> , vižljastim Brazilcem <b> Eduardom </b> i Zdravkovim bratom <b> Zoranom </b> , koji se nakon desetljeća u Bundesligi vratio u matični klub.</p><p>Orkestar je s klupe vodio idol BBB-a, prerano preminuli <b> Josip Kuže </b> . 'Modri' su naslov osvojili dosta uvjerljivo, s 36 bodova prednosti nad Hajdukom, koji je prolazio kroz rezultatski jako teško razdoblje. Nažalost, pamtit ćemo 0-3 i 0-5 splitskih 'bilih' protiv <b> Debrecena </b> u kvalifikacijama za Ligu prvaka te godine. S lošim Hajdukom i bez Dinama, hrvatski se nogomet u Europi te sezone osramotio, bivajući rezultatski na razini <b> San Marina </b> i <b> Malte </b> .</p><p>Hajduk je s <b> Ćirom Blaževićem </b> na klupi kao prvak Hrvatske dvaput zaredom hrabro krenuo i u europsku avanturu, no teško ispadanje od <b> Debrecena </b> bacilo je Splićane na koljena i praktički prekrižilo cijelu sezonu. <b> Rijeka </b> je obranila naslov pobjednika <b> Kupa </b> nakon golijade protiv <b> Varteksa </b> i bolje gol razlike, dok je <b> Superkup </b> uzeo Dinamo. Nakon sjajne prošle sezone, <b> Inter </b> iz Zaprešića je ispao iz lige, dok je predzadnje <b> Međimurje </b> i bez dodatnih kvalifikacija ostalo prvoligaš zbog administrativne odluke, jer prve tri momčadi iz druge lige nisu imale propisane uvjete za nastup u prvog HNL. Vratio se <b> Šibenik </b> .</p><p>Na utakmici sa Zagrebom, 18. rujna Brazilac <b> Etto </b> zabio je 1000. gol Dinama u 1. HNL. Bio je to ujedno i njegov debi. Derbi između <b> Hajduka </b> i <b> Dinama </b> , 3. prosinca, odgođen je zbog kiše i jako natopljenog terena na Poljudu te se odigrao u veljači.</p><p>Najbolji strijelac lige bio je <b> Ivan Bošnjak </b> u dresu Dinama s 22 gola, dok je najboljim igračem lige proglašen Dinamov napadač <b> Eduardo da Silva </b> .</p><p>Najuvjerljivija pobjeda bila je 6-0 kojom je <b> Hajduk </b> na Poljudu u prvom kolu svladao <b> Osijek </b> i kojom je <b> Dinamo </b> u četvrtom kolu na gostovanju svladao <b> Inter </b> . Tada se to nije moglo predvidjeti, no bila je to prva titula od čak deset naslova prvaka zaredom za <b> Dinamo </b> . Dominacija kojoj se ni danas ne vidi kraj.</p><p><b>Inter </b> je u drugom pretkolu Kupa Uefe ispao od <b> Crvene zvezde </b> , a u istom je natjecanju ispala i <b> Rijeka </b> od bugarskog <b> Litexa </b> . <b> Varteks </b> je u Intertoto kupu ispao u trećem kolu od francuskog <b> Lensa </b> , dok je <b> Slaven Belupo </b> u istoj fazi ispao od španjolskog <b> Deportiva </b> .</p><p><b>HNL </b> je te sezone gledalo ukupno <b> 643.100 gledatelja </b> , što je u prosjeku 3349 gledatelja po utakmici. Zabijeno je ukupno <b> 513 golova </b> , točnije 2,672 gola po susretu.</p><h3><b>1. HNL 2005./2006. </b></h3>