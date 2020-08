Prva HNL 08/09.: Prvi strijelac bio Mandžukić, nitko nije ispao

Dinamo je u sezoni 2008/2009. osvojio dvostruku krunu. U finalu Kupa "modri" su u prvoj utakmici dobili Hajduk 3-0, a Splićani nikad neće zaboraviti Brunu Marića...

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova '30. sezona HNL-a'. U 18. sezoni 2008./2009. Dinamo je osvojio dvostruku krunu, a sudac Bruno Marić završio je na crnoj Hajdukovoj listi zbog suđenja u prvoj utakmici finala Kupa na Maksimiru. </i></p><p><b>Dinamo </b> je osvojio prvenstvo s pet poraza i 74 boda,šest više od drugoplasiranog Hajduka . Rijeka i Slaven kao treći i četvrti klub lige izborili su Europu te sezone. <b> Dinamo </b> je slavio i u Kupu.</p><p>"Modri" su krenuli u sezonu sa <b> šest uzastopnih pobjeda. </b> Niz je zaustavio Zagreb u 7. kolu. Potom je Hajduk slavio na Maksimiru u rujnu 2008. godine. "Bili" su pobijedili 2-0, a od tada do danas Hajduk ne zna za pobjedu na maksimirskom travnjaku u deset uzastopnih utakmica.</p><p>Sezona <b> 2008./2009. </b> igrala se trokružno, kao i ona prije, a prvenstvo je počelo 27. srpnja 2008. Završilo je 14. lipnja 2009. godine. Hrvatski nogometni savez od sljedeće sezone odlučio je da Prva HNL ima 16 klubova.</p><h3>Mandžo najbolji strijelac</h3><p><b>Mario Mandžukić </b> zabio je u sezoni 2008./2009. 16 golova te je bio najbolji strijelac Prve HNL. Na drugom mjestu bio je <b> Nikola Kalinić </b> iz Hajduka s golom manje.</p><p>Bojan Vrućina (Slaven), Ermin Zec (Šibenik) i Anas Sharbini (Rijeka) zabili su po 14 golova.</p><h3>Nitko nije ispao</h3><p><b>Croatia Sesvete </b> bila je posljednja nakon završetka regularnog dijela sezone. Za ostanak u ligi igrala je protiv petoplasiranog drugoligaša Hrvatskog dragovoljca.</p><p>Croatia Sesvete slavila je 2-1 u dvije utakmice i osigurala je ostanak. U prvu ligu ušli su Istra, Karlovac, Lokomotiva i Međimurje</p><h3>Dramatični finale Kupa i Bruno Marić</h3><p>Finale Kupa izborili su Dinamo i Hajduk i u dvije utakmice gledali smo vatren nogomet pun preokreta i - sumnji u sudačke odluke. U prvoj utakmici finala Dinamo je na Maksimiru pobijedio Hajduk 3-0. Sudac <b> Bruno Marić </b> tada je sudio penal za Dinamo te je isključio dvojicu igrača Hajduka.</p><p>Iz Hajduka su žestoko osuli paljbu po sucu, koji je kasnije bio ispitan od stanovitog Uefinog "tajnog agenta" Robina Bokšića zbog sumnji u namještanje finala Kupa.</p><p><b>Bruno Marić </b> tužio je Uefu i dobio odštetu. Pokazalo se da je Robin Bokšić bio prevarant i do danas se ne zna otkud se pojavio.</p><p>Nakon te prve utakmice Hajduk je dočekao Dinamo na Poljudu. I vratio istom mjerom. Tri komada. No "modri" su slavili nakon penala i osvojili dvostruku krunu.</p><h3>Europa</h3><p><b>Dinamo </b> je igrao pretkola Lige prvaka. U 1. pretkolu "modri" su izbacili Linfield s 2-0 u gostima i 1-1 u uzvratu.</p><p>Potom su dočekali slovenske Domžale. Bilo je 3-0 u Sloveniji, a u drugoj utakmici 3-2 za Dinamo.</p><p>Ukrajinski <b> Šahtar </b> bio je prejak u 3. pretkolu i Dinamo je ostao bez Lige prvaka. Šahtar je slavio 2-0 u Ukrajini i 3-1 u Zagrebu.</p><p><b>Dinamo </b> je potom izborio skupine Kupa Uefa izbacivši Spartu iz Praga. U prvoj utakmici na Maksimiru bilo je 0-0, a u uzvratu 3-3 i "modri" su išli dalje zahvaljujući golovima u gostima.</p><p>U skupini je <b> Dinamo </b> dobio NEC 3-2, izgubio je od Tottenhama 4-0, Spartaka iz Moskve (1-0) i Udinesea (2-1).</p><p><b>Hajduk </b> je u 1. pretkolu Kupa Uefa izbacio Birkirkaru s 4-0 i 3-0. U 2. pretkolu Splićani su ispali od Deportiva. Prva utakmica završila je 0-0, a u drugoj su Španjolci slavili 2-0.</p><p><b>Slaven Belupo </b> ispao je u 1. pretkolu od CSKA. Bilo je 2-1 za Ruse u Koprivnici i 1-0 u Moskvi.</p><p><b>Rijeka </b> je ispala u 1. kolu Intertoto kupa od Renove. U prvoj utakmici bilo je 0-0, a Renova je slavila 2-0 kod kuće u uzvratu.</p><h3>HNL 2008./2009.</h3>