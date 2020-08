Prva HNL 16/17.: Sezona u kojoj je Rijeka ispunila desetljećima nedostižni san i srušila Dinamo

Prskalo, Ristovski, Župarić, Elez, Zuta, Maleš, Pavičić, Vešović, Andrijašević, Gorgon, Gavranović, Bezjak, Bradarić, Mišić, Mitrović, Matei, Sluga, Črnic, Kvržić... Riječka šampionska generacija

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b>24sata </b>pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "<strong>30</strong><b><strong>. sezona HNL-a</strong></b>". Sezona 2016./2017. bit će zapamćena po prekidu Dinamove dominacije i prvom naslovu prvaka u povijesti Rijeke koja je osvojila 'duplu krunu'.</i></p><p>U Ligi 10 nakon 36 kola odigranih četverokružnim sustavom Kvarner je napokon dočekali ispunjenje svog najvećeg nogometnog sna: naslov prvaka Hrvatske osvojila je Rijeka. Pa na to dodala i Kup te 'duplom krunom' začinila najuspješniju sezonu u svojoj višedesetljetnoj povijesti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oduševljeni navijači na travnjaku Rujevice slave naslov</strong></p><p>U korijenu te šampionske priče od 20. ožujka 2012. (pa do danas) je prvi čovjek kluba <strong>Damir Mišković</strong> (55) koji je na svoj 47. rođendan preuzeo Rijeku, a pet godina kasnije premašio i najoptimističnije prognoze.</p><p>Uz Miškovića, kao ključnu osobu najblistavijeg razdoblja u klupskoj povijesti, zauvijek će se za Rijekina slavlja vezati i ime vrhunskog slovenskog trenera <strong>Matjaža Keka</strong> (58) koji je riječku momčad vodio od 27. veljače 2013. do 6. listopada 2018. te postao najuspješniji, a vjerojatno će zauvijek ostati i od navijača najomiljeniji i najvoljeniji trener kojeg je Rijeka ikad imala.</p><p><b>Prskalo, Ristovski, Župarić, Elez, Zuta, Maleš, Pavičić, Vešović, Andrijašević, Gorgon, Gavranović, Bezjak, Bradarić, Mišić, Mitrović, Matei, Sluga, Črnic, Kvržić</b>... Generacija su koja je srušila dotad godinama nedodirljivi Dinamo i ispisala najzlatnije stranice riječke nogometne povijesti.</p><p>U 2016./2017. su se zapravo igrale dvije Prve HNL: borba između Rijeka i Dinama za naslov koja je okončana s dva šampionska riječka boda više i ostatak lige daleko iza Bijelih i Modrih u kojem su Hajduk i Osijek sa 19 tj. 22 boda zaostatka osigurali Europu, Split ispao u 2. HNL, Rudeš sa <strong>Igorom Bišćanom</strong> na klupi izborio ulazak među elitu, a Cibalia u dvije utakmice doigravanja za ostanak bila bolja od Gorice i zadržala status prvoligaša.</p><p>Dinamo je promijenio tri trenera (<b>Zoran Mamić, Sopić, Petev</b>), iste je turbulencije i nezdravi manjak kontinuiteta proživljavao Hajduk (<b>Burić, Pušnik, Carillo</b>), a čak četiri šefa struke promijenili su Lokomotiva (<b>Ćuk, Barišić, Tokić, Ivković</b>), Istra (<strong>Panadić, Tomić, Raić-Sudar, Tot</strong>) i Cibalia (<strong>Mršić, Sesar, Pacult, Bartolović</strong>).</p><p>Iza prvog golgetera sezone, Hajdukovog Mađara <strong>Futacsa</strong> (18 golova) ostali su <strong>Soudani</strong> (Dinamo, 17), <strong>Andrijašević</strong> (Rijeka) i <strong>Hodžić </strong>(Dinamo) sa po 16 te <strong>Ejupi</strong> (Osijek) sa 14 postignutih golova. Rijeka je bila i najefikasnija (71) i momčad s najboljom obranom (23) u Prvoj ligi.</p><p>Odigrano je ukupno 180 utakmica, padala su 2,42 gola po utakmici tj. ukupno 435, a najuvjerljivije pobjede od 6-0 ostvarili su Dinamo nad Zagrebom i Hajduk nad zaprešićkim Interom.</p><p>Prosječno je utakmice Prve HNL gledalo 2.750 gledatelja, Rijeka je imala fantastičan niz od 31 utakmice bez poraza i samo je dvaput poražena u cijeloj sezoni. U finalu Kupa Kekova momčad je s 3-1 pobijedila Dinamo.</p><h2>HNL 2016./2017.</h2><p><strong>prvak</strong>: Rijeka<br/> <strong>osvajač Kupa</strong>: Rijeka<br/> <strong>osvajač Superkupa</strong>: nije igrano<br/> <strong>najbolji strijelac</strong>: Marko Futacs (Hajduk) - 21 gol<br/> <strong>ušao</strong>: Rudeš<br/> <strong>ispalo</strong>: Split</p>