Prva HNL 92/93.: Utakmice je uživo gledalo rekordnih milijun ljudi, a Tuđman dobio Croatiju

Prva prava sezona Hrvatske nogometne lige 1992./1993. pripala je "modrima". Hajduk je privlačio i 50.000 gledatelja, a 20-godišnji Goran Vlaović bio najbolji strijelac prvenstva

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnje 24 sezone i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova <b> "30. sezona HNL-a" </b>. Druga sezona Prve HNL <b> 1992./1993. </b> bila je specifična po promjeni imena najtrofejnijeg hrvatskog kluba iz HAŠK-a u <b> Croatiju </b> te izlasku u <b> Europu</b>. </i></p><p>HAŠK se nije proslavio rezultatom ni imenom u prvoj sezoni Prve hrvatske nogometne lige. Nakon razočaravajućeg petog mjesta pod vodstvom <b> Zdenka Kobeščaka </b> i <b> Vlatka Markovića </b>, na klupu "modrih" po četvrti je put sjeo <b> Miroslav Blažević</b>.</p><p>Ćiro je u prvom dijelu sezone, koja je brojala 16 klubova i po prvi se put odigrala uobičajenim rasporedom jesen-proljeće, ostvario <b> deset pobjeda i pet remija </b> u 15 utakmica. Jedan od neodlučenih rezultata bio je u 13. kolu protiv Hajduka na Maksimiru (1-1) kada je utakmicu gledalo <b> 50.000 gledatelja</b>, što je do danas ostao rekord po posjećenosti jedne utakmice u HNL-u.</p><p>Na zimu su u Maksimiru stigle promjene. Na želju predsjednika <b> Franje Tuđmana</b>,<b> </b>kojega su građani izabrali netom prije starta sezone, HAŠK je postao <b> Croatia</b>. Navijači su zahtijevali povratak imena Dinamo, no ono se nije vratilo sve do smrti prvog hrvatskog predsjednika.</p><p>Ipak, Croatia je prve utakmice pod tim imenom odigrala sjajno. Ćiro je zaredao s <b> osam pobjeda u osam utakmica </b>, a do kraja prvenstva izgubio je tek na gostovanjima kod Hajduka i Rijeke. Na kraju je osvojio prvo prvenstvo Hrvatske s 49 bodova (dva boda za pobjedu, jedan za remi), sedam više od Hajduka i devet od Zagreba.</p><p>Najbolji strijelac prvenstva bio je <b> Goran Vlaović </b> za HAŠK/Croatiju u prvoj maksimirskoj sezoni nakon što je stigao iz Osijeka. Zabio je 23 gola, a dodao je devet u Kupu, među kojima i dva u uzvratnoj utakmici finala protiv <b> Hajduka </b> u Maksimiru. No nije bilo dovoljno.</p><p>"Bili" su u prvoj utakmici na Poljudu golovima Koznikua, Jeličića i <b> Marija Novakovića </b> slavili 4-1 i na kraju obranili prednost za prvo "Rabuzinovo sunce". Niti dupkom ispunjen stadion u uzvratu s <b> 45.000 gledatelja </b> nije pomogao "modrima" da dostignu zaostatak. Pobijedili su 2-1.</p><p>- Novaković nam je zabio četvrti, ključni gol (prvoj utakmici, op.a.). Da to nije bio slučaj, mi bismo danas pobjedom 2-0 osvojili Kup. Ovo neka bude upozorenje onima koji određuju suce da moraju paziti da budu sastavni dio spektakla i objektivne, rezultatski izražene ocjene, a ne da imaju utjecaja na ishod - kazao je tada Ćiro.</p><p>Croatia je izborila kvalifikacije Lige prvaka gdje je u drugom pretkolu ispala od <b> Steaue </b>, a Hajduka je u prvom kolu Kupa pobjednika kupova izbacio <b> Ajax</b>.</p><p>Kako je HNS odlučio proširiti ligu s 12 na <b> 16 klubova </b>, za sezonu 1992./1993. dva su kluba zavrijedila nastup promocijom iz Druge HNL (Radnik kao prvak te Pazinka s <b> Dadom Pršom </b> i <b> Igorom Pamićem </b> kao doprvak), a Belišće i Segesta dobili su pozivnicu.</p><p>Druga sezona HNL-a bila je i najgledanija u povijesti; prosječno je po utakmici bilo <b> 4264 gledatelja </b> ili ukupno <b> 1.006.350</b>, što je za 236.000 bolje od druge najgledanije sezone 1998./1999. Iz lige nije ispao nitko jer je uslijedilo novo i posljednje proširenje na <b> 18 klubova </b> za sezonu 1993./1994.</p><h3>HNL 1992./1993.</h3>