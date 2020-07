Prva HNL '92.: Rat je bjesnio, a jaki Hajduk vladao prvenstvom

Pobjeda je još vrijedila dva boda, HNS nisu priznale ni Uefa ni Fifa, dobar dio teritorija Hrvatske bio je okupiran, no klubovi su 1992. odigrali prvu sezonu Prve Hrvatske nogometne lige

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova <b> "30. sezona HNL-a"</b>. Prva sezona Prve HNL <b> 1992. </b> bila je specifična po ratnim uvjetima i kratkom trajanju, a obilježila ju je i sjajna završnica Kupa. </i></p><p>Dobar dio zemlje bio je pod okupacijom, no klubovi Lijepe naše odlučili su se na hrabar korak: odigravanje nogometnog prvenstva <b> 1992. </b> Kao što je svaki početak težak, ta je tvrdnja osobito vrijedila za HNL. Naime, zbog ratnih zbivanja u njihovim gradovima <b> četiri od 12 prvoligaša </b> nije smjelo igrati na matičnom stadionu.</p><p>Tako je <b> Osijek </b> bio domaćin u Đakovu, Donjem Miholjcu i Kutjevu, <b> Cibalia </b> u Đakovu, Zagrebu, Čakovcu i Požegi, <b> Zadar </b> u Splitu, Solinu i Crikvenici, <b> Šibenik </b> u Splitu, Stobreču i Žrnovnici, a <b> Dubrovnik </b> u Metkoviću, Blatu na Korčuli, čak i - Zagrebu. Osim njih, u inauguralnom izdanju 1. HNL nastupali su i Hajduk, HAŠK Građanski, Rijeka, Zagreb, Inker, Istra i Varteks.</p><p>Prvi put nakon 13 godina čekanja nacionalno prvenstvo osvojio je Hajduk u kojem su, među ostalima, igrali <b> Slaven Bilić </b> , <b> Goran Vučević</b>, <b> Hari Vukas</b>, <b> Joško Jeličić</b>, <b> Ardian Kozniku </b> i <b> Ivica Mornar</b>, a vodio ga je <b> Špaco Poklepović </b> .</p><p>- Nama je jedini cilj prvo mjesto i osvajanje Prve hrvatske nogometne lige. Kao što smo u Splitu pobijedili Istru, nitko nam ni boda ne smije uzeti - rekao je Goran Vučević nakon prve prvenstvene pobjede Hajduka u samostalnoj Hrvatskoj protiv Istre na Poljudu (3-1).</p><p>"Bili" su pobijedili u 16 od 22 utakmice, što im je bilo dovoljno za <b> 36 bodova </b> jer je tih godina još uvijek pobjeda vrijedila dva, a ne tri boda.</p><p>Zagrebački "modri", tada pod imenom <b> HAŠK Građanski </b> , osvojili su tek peto mjesto zaostavši za Hajdukom deset bodova. No jedan njihov igrač upisao se u klupsku nogometnu povijest Hrvatske. <b> Željko Adžić </b> u prvoj je utakmici prvog kola prvog izdanja HNL-a zabio prvi gol u tom natjecanju - <b> u prvoj minuti </b> .</p><p>- Dodao mi je Mađar <b> Peter Vigh </b> , koji nije dugo ostao u Dinamu. Gol nije bio posebno lijep, ali zabio sam ga već u 45. sekundi. Emocije su bile snažne, zato to posebno rado pamtim. Tada mi ti detalji nisu bili važni, ali danas mi je drago da sam postigao takvo što - rekao nam je Adžić koji se danas <a href="https://www.24sata.hr/sport/zeljko-adzic-je-danas-uspjesan-vinar-sad-trcim-po-vinogradu-291938" target="_blank"> <b> bavi vinarstvom</b></a>.</p><p>HAŠK je pod vodstvom <b> Zdenka Kobeščaka </b> zaostajao za vrhom, a onda se na klupu vratio <b> Vlatko Marković </b> i "modre" uveo u finale prvog Hrvatskog nogometnog kupa, gdje mu je protivnik bio <b> zaprešićki Inker </b> .</p><p>Žuti su igrali svoju prvu prvoligašku sezonu u povijesti kluba, no protiv favoriziranih Zagrepčana <b> Zvonimir Soldo </b> , <b> Kruno Jurčić </b> , <b> Ivan Cvjetković </b> i društvo pod vodstvom legendarnog brka HNL-a <b> Ilije Lončarevića </b> pružili su dvije sjajne partije i nakon remija kod kuće (1-1), golom <b> Damira Kasumovića </b> na Maksimiru za pobjedu 1-0 osvojili premijerni Kup.</p><p>Zaprešićani su bili i osvajači neslužbenog prvenstva "Slobodna Hrvatska" 1991., prvi klub koji je odigrao međunarodnu utakmicu u samostalnoj Hrvatskoj (protiv <b> Sturma iz Graza </b> u veljači 1991.) te prvi koji je gostovao u inozemstvu (u ljeto 1991. kod <b> Brightona </b> u Engleskoj).</p><p>- Inkeru želim da slavlje hrvatskog sporta pronese Europom - rekao je <b> Stjepan Mesić </b> na dodjeli trofeja u Maksimiru, no to ipak nije bilo moguće.</p><p>Name, Uefa tada još nije priznala HNS pa ni Hajduk, drugoplasirani Zagreb te Inker kao pobjednik Kupa nisu imali pravo nastupa u Europi.</p><p>Napadač Rijeke <b> Dean Ljubančić </b> postigao je prvi <i> hat-trick </i> u povijesti HNL-a u dvoboju protiv Istre (3-0) na Kantridi u dvoboju 13. kola. Trebalo mu je samo 20 minuta (od 46. do 66. minute). Te sezone zabio je šest golova, dvostruko manje od najboljeg strijelca lige Ardiana Koznikua (Hajduk).</p><p>Ljubančićevi suigrači pobrinuli su se za prvorazredni skandal u utakmici kod Inkera u devetom kolu iste sezone koja je prekinuta u 76. minuti nakon što su igrači Rijeke počeli gurati i udarati suca <b> Antu Ilića </b> (Trogir) zbog dosuđenog penala za Inker.</p><p>Iz prve lige nije ispao nijedan klub jer se prvenstvo proširilo s 12 na 16 klubova, a u elitno društvo za sezonu 1992/93. ušli su velikogorički <b> Radnik</b>, <b> Pazinka</b>, <b> Belišće </b> i <b> Segesta</b>.</p><h3>1. HNL 1992.</h3>