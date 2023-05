Prva hrvatska UFC borkinja u debiju ide na iskusnu Brazilku

Desetak dana nakon što je potpisala za najjaču svjetsku MMA organizaciju, Ivana Širić-Petrović (28, 6-0) saznala je i s kim će ući u oktogon u svom prvom meču na najvećoj sceni. Njezina će protivnica biti iskusna Brazilka Luana Carolina (29, 8-4).

Riječ je o borkinji koja je u UFC-u od 2019. godine, a od tad je dva puta pobijedila i tri puta izgubila te će joj ovo biti svojevrsni eliminacijski meč za ostanak među elitom.

No, gubila je od poznatih borkinja poput Ariane Lipski (29, 15-8), Molly McCann (32, 13-5) i Joanne Wood (bivša Calderwood) (37, 16-8). Velik je ovo iskorak za neporaženu borkinju koja nam je rekla da bi u budućnosti mogla nastupiti pod hrvatskom zastavom.

- Tražila sam u Aresu da se na službenim grafikama uz norvešku prikazuje i hrvatska zastava. Ne znam zašto to nisu uvažili. Želim u budućnosti nastupati pod obje zastave. U Norveškoj živim, ali ovdje nemam sponzora, fanova. Prate me samo na Balkanu, za intervjue me zovu samo novinari s naših prostora - rekla nam je Ivana.

Meč će se održati na 'UFC on ESPN 47' priredbi u UFC-ovom APEX centru u Las Vegasu 1. srpnja.

