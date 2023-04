Prva Hrvatica u UFC-u: U najjači svjetski kavez ide Širić Petrović

Dobrodošli u moj novi ured. Krećemo, ugovor je potpisan, zaplešimo dame, napisala je na Instagram profilu hrvatska borkinja Ivana Širić Petrović (28, 6-0) koja će se u budućnosti boriti pod paskom najjače svjetske MMA organizacije UFC-a.

Još od 2016. godine kad se priredba UFC-a održala u zagrebačkoj Areni nismo imali predstavnika pod hrvatskom zastavom u najjačoj svjetskoj organizaciji, a to nam je nedavno prokomentirala i Ivana.

- Tražila sam u Aresu da se na službenim grafikama uz norvešku prikazuje i hrvatska zastava. Ne znam zašto to nisu uvažili. Želim u budućnosti nastupati pod obje zastave. U Norveškoj živim, ali ovdje nemam sponzora, fanova. Prate me samo na Balkanu, za intervjue me zovu samo novinari s naših prostora - objasnila nam je borkinja rodom iz Mostara.

Ivana nastupa u muha kategoriji do 57 kg gdje je prvakinja Meksikanka Alexa Grasso (29, 16-3) koja je s trona skinula Kirgistanku Valentinu Ševčenko (35, 23-4).

