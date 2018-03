Prva naša medalja na Igrama: Bruno Bošnjak osvojio broncu!

Hrvatski paraolimpijac Bruno Bošnjak (35) osvojio je brončanu medalju u snowboardu na XII Paraolimpijskim igrama u Pyeongchangu.

Imamo prvu medalju sa Zimskih paraolimpijskih igara u našoj povijesti! Bruno Bošnjak ostvario je ogroman uspjeh i osvojio broncu u para snowboardingu!! #NavijamZaNaše @pyeongchang2018 @Paralympics pic.twitter.com/yheKNXm9kV — Paraolimpijac (@Paraolimpijac) March 16, 2018

Bošnjak je broncu osigurao drugom vožnjom, s vremenom od 54.08 sekunde. Novi paraolimpijski pobjednik je Amerikanac Noah Elliott s vremenom od 51.90 sekunde, a srebro je osvojio još jedan Amerikanac Mike Schultz s vremenom od 53.42 sekunde.

Bruno je odlično krenuo u prvoj vožnji, kada je zauzimao 3. mjesto s vremenom od 57.23.

- Prva vožnja je bila dosta ok. Vidim da ima još dosta potencijala da ubrzam. Sada je pritisak manji, zahvaljujući rezultatu prve vožnje. Staza je užasno ledena. Jučer je padala kiša, a noćas je bilo ispod nule. Ali, nije mi tako 'bed' iako sam par puta na stazi zaplesao - rekao je Bošnjak osvrćući se na prvu vožnju.

'Išao sam na sve ili ništa'

U drugoj vožnji Bruno je bio još brži. S vremenom 54.08 ostvario je drugo vrijeme natjecanja.

- U prvoj vožnji dobio sam samopouzdanje, više sam se posvetio liniji i gledao gdje mogu ubrzati. Ovog puta išao sam na sve ili ništa. Dobro je bilo i vjerujem da bih mogao još malo poboljšati rezultat.

U posljednjoj vožnji Bruno je opao, a Amerikanac Schultz ga je pretekao za 66 stotinki.

- Presretan sam što sam se upisao u povijest hrvatskih nastupa na Zimskim paraolimpijskim igrama osvajanjem prvog odličja za svoju domovinu. Ovaj uspjeh posvećujem prije svega svojim roditeljima, trenerima i svim onima koji su vjerovali u mene. Mislim da je ovo samo početak i vjerujem da mogu ostvariti još mnogo medalja u sportu koji mi tako mnogo znači - izjavio je Bošnjak neposredno po završetku natjecanja.

Hrvatska u Južnoj Koreji ima nikad brojniju delegaciju. Za nas nastupa sedmero sportaša u tri sporta, alpskom i nordijskom skijanju te u snowboardu koji nam je donio i prvu medalju u povijesti.

Foto: CARL RECINE

Borba za nastup

Bruno Bošnjak na snowboard je prvi put stao s 11 godina. Dvije godine kasnije već se počeo natjecati u utrkama slaloma i veleslaloma.

Nastupio je na dva juniorska i dva seniorska svjetska prvenstva. Nastup u Torinutrebao je biti njegov debi na olimpijskim igrama, no u jednoj međunarodnoj utrci slomio je vratnu kralježnicu i ostao paraliziran.

- Maštao sam da ću jednog dana nastupiti na olimpijskim igrama, a moj san je pokvarila nesreća. Sve je propalo i skoro sam otpisao tu svoju životnu želju. No sada se vratilo i nastupit ću na paraolimpijskim igrama - rekao je Bošnjak za direktno.hr

Foto: CARL RECINE

Nakon četiri godine oporavka uspio je prohodati, ali pri padu s bicikla pretrpio je još jednu tešku ozljedu. Stradala su mu dva kralješka. Sve to ga nije spriječilo ga ponovno stane na snowboard, iako priznaje da je osjećaj drugačiji.

- Najvažnija razlika je da su staze sada ipak malo blaže. Prije koji tjedan na Olimpijskim igrama bilo je pravo ludilo, sportaši su nevjerojatni, ali ja na žalost više ne mogu tako voziti.

Para Snowboard prvi se put pojavio na Olimpijskim igrama u Sočiju prije četiri godine u obliku snowboard crossa. Sada su u raspored dodani i banked slalom i veleslalom. Bošnjak nastupa u snowboard crossu i banked slalomu.

- Sigurno da me nekada ulovi strah, na primjer nedavno sam pao na treningu, ali trener me dobro ohrabrio i motivirao. Uglavnom me najviše pogađa to što me moje tijelo sprječava da vozim tehnikom kojim sam vozio prije nesreće, ali i ovako sam presretan. Odbijam sjediti doma, sport je moj životni put - zaključio je hrabri Zagrepčanin.

