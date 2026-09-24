Prva utakmica i odmah prva pobjeda. Zlatko Dalić sjajno je krenuo na klupi Emirata!

Ujedinjeni Arapski Emirati slavili su 4-0 protiv Jemena u 1. kolu Zaljevskog kupa u saudijskom Jeddahu, pa je bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić startao pobjedom u svojoj prvoj službenoj utakmici za UAE. Nicolas Gimenez zabio je dva gola, Luan Pereira jedan, dok je Nader Sahal postigao autogol.

Zlatko Dalić je službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) 12. kolovoza. Nakon što je u srpnju iste godine, nakon devet godina napustio klupu hrvatske reprezentacije, s nogometnim savezom UAE-a potpisao je četverogodišnji ugovor do 2030. godine.

U Dubaiju je proglašena desetodnevna službena žalost nakon smrti šeika Ahmeda bin Rashida Al Maktouma, pa je početak Dalićeva mandata ostao pomalo u drugom planu u domovini. UAE u drugoj utakmici skupine 27. rujna igra s Bahreinom, koji se kasno večeras sastaje s Katrom.