Prvak Hrvatske naša je nada u WRC-u: 'Nadam se kako nas ove godine sreća neće zaobići...'

Hrvatski relijaš Viliam Prodan (37) bit će jedan od domaćih junaka na nadolazećem WRC spektaklu u Hrvatskoj. Ovaj Istranin i prvak Hrvatske iz 2021. vraća se na WRC brzince nakon što je propustio prošlogodišnju utrku.

Prodan će se zajedno sa suvozačem Markom Stiperskim natjecati u klasi Rally 3, nijedan Hrvat neće voziti 'jaču' kategoriju od njega.

- Ovo je naš povratak nakon što smo propustili prošlogodišnju utrku. Spremni smo, u posljednja dva nastupa na WRC-u nas je malo zaobišla sreća. Ove godine se nadam kako će nam pomoći, pripreme su odlične, već se duže spremano. Bili smo na Quattro River reliju u Karlovcu, a sad ide WRC - najavio nam je Prodan.

POGLEDAJTE VIDEO: Viliam Prodan i Marko Stiperski uoči WRC-a u Hrvatskoj

Pokretanje videa... 04:48 Prvak Hrvatske vraća se u WRC: 'Nadam se kako nas ove godine sreća neće zaobići...' | Video: Borna Škof/24sata

Marko Stiperski prošle je godine zamijenio Zorana Raštegoraca na suvozačkom mjestu

- Marko nosi dobru karmu vozačima s kojima je bio na WRC-u, nadam se kako će i meni. Prednost je što smo pred domaćom publikom, očekivanja su velika. Ipak, to je posebna čast, jedva čekam ceremonijalni start pred nekoliko tisuća ljudi, a onda jurnjavu kroz brzince!

Pitali smo Viliama kako napreduju pripreme za veliku relijašku utrku... Baš i ne tako jednostavno!

- U našem slučaju vozimo reli, negdje drugdje se igra nogometna utakmica, tu se pokazuje ono što se treniralo i što se zna. Kod nas je malo specifično, u nogometu imate stadione, u košarci i rukometu dvorane, tenis ima svoje terene... Mi imamo prirodu. Pripreme i treninzi su zabranjeni, osim u slučaju kada ekipe zatvaraju staze u suradnji s policijom. Tada nam daju pojedine dionice cesta za testiranje, a opcija je i odlazak na stazu, to nije trening za reli, ali dobro dođe. Mi relijaši smo ograničeni s treningom, ali to je draž - priznao je.

Foto: Privatni album

Povukli smo još jednu usporedbu s nogometom. Prodan je lani rekao zbogom svojem Renault Clio Rally4 automobilu, kojeg je vozio i na WRC-u 2022. (i završio četvrti) i vratio se u Ford Fiestu, za koju priznaje kako mu jednostavno puno bolje 'leži'.

- Prije Renault Clia smo isto vozili Ford (to je bio Rally4 automobil, op. a.), to nam je bilo dobro, pa smo prešli na Reunault, možda je to dobar automobil, ali nama nije legao. Možete Cristianu Ronaldu ili Messiju dati najbolje kopačke, ali možda im neće odgovarati. Vratili smo se Fordu, za sada nam jako dobro ide, neka se samo tako nastavi - rekao je Prodan, koji je završio osmi na 'uvodnom' reliju u Karlovcu, ali i prvoplasirani od hrvatskih vozača.

S nogometnih travnjaka do brzinskih ispita

Prodan se do odlaska na fakultet u Rijeku bavio nogometom. Kako je 18 godina poslije završio za volanom WRC jurilice?

- To je bilo u lokalnom klubu dok sam bio klinac. Odrastao sam u malom gradu, istarskom Buzetu. Zalutao sam u nogomet, nije bilo ništa ozbiljno, igrao sam prvu županijsku ligu. Kada sam postao punoljetan, htio sam se nastaviti baviti sa sportom. Otišao sam na faks u Rijeku, a nisam bio tako nadaren da igram za neki drugi klub osim Buzeta, tako da sam završio s nogometom. U mom gradu su oktani i automobili jako poznati, to je tradicija, odlučio sam to probati. Išao sam sa starijim dečkima najprije po utrkama, pa sam onda kupio auto, vozio utrke oko čunjića s 19 godina, a 19 godina kasnije bavim se profesionalno relijem.

Foto: Privatni album

Automoto sportovi nisu uobičajeni sportovi. Dok djeca od malenih nogu uče igrati sportove kao što su nogomet, košarka, tenis i tako dalje... Oni najmlađi baš i ne mogu vježbati reli vožnju. A nije baš ni najjeftiniji i pristupačniji sport.

'Svatko se može baviti automoto sportom'

Prodan, međutim, vjeruje kako se svatko može baviti automoto sportom.

- To je kao da ja pitam skijaša kako bi počeo skijati, ili tenisača kako bi igrao tenis. Sve je stvar pristupa, treba pronaći nekoga tko će vas uputiti u pravi smjer. Tako su i mene, možda automobilizam u svijetu i je malo elitistički, ali ne i u Hrvatskoj. Svatko se može baviti ovim predivnim sportom, on nudi prije svega sigurnost i prometni odgoj koji nam treba u svakodnevnim životom. Ovim putem poručujem da mi se slobodno obrate svi koji se žele baviti ovim sportom - poručuje Prodan.

U svakodnevnoj vožnji Prodan ne očekuje puno. Kod kuće ima Subaru Imprezu, automobil koji jako voli, ali i koji ne vidi često cesto...

'Ne treba mi adrenalin u svakodnevnoj vožnji'

- Subaru mi je old school automobil, nažalost, ne vozim ga često jer nemam vremena. I dalje mi je doma, provozam ga nedjeljom, ponekad kada idem na kavu. Ne stignem se 'zezati' s njime, ali zadovoljstvo mi ga je imati. Ne zahtjevam puno u cestovnim prometu, vozim odgovorno, adrenalin me ubije na utrkama, tako da mi nije potreban u stvarnom životu.

Foto: Privatni album

Prodan se ne vozi samo utrke. Vodi biznis distribucije napitaka i grickalica koji je raširen na regionalno područje.

- Izvan sporta se bavim biznisom. Imamo obiteljski biznis, tradiciju od 30 godina. Bavimo se automatima za plasman toplih i hladnih napitaka i snack proizvoda na regionalnoj razini.

Kako uspije uskladiti sportski i poslovni život? A uz sve to još i obiteljski život, prije manje od dvije godine postao je otac...

- Nije lako uskladiti poslovni i sportski život, zahvaljujem kolegama u firmi ovim putem - zaključio je Prodan.

Stiperski: 'Ja sam oči i uši u autu'

Njegov suvozač Marko Stiperski ima veliku odgovornost na svojim leđima. On je zadužan za navigaciju tijekom zahtjevnih brzinskih ispita na utrci. Svaka pogreška može biti skupa.

- Kada si suvozač, morate biti oči i uši vozaču. To je automatizam koji morate raditi, morate prenositi informacije - ističe Stiperski.

Foto: Privatni album

Stiperski mora u svakom trenutku biti svijestan gdje se nalazi automobil, a s obzirom na velike brzine i zahtjevan teren po kojem voze relijaši, to ne zvuči kao jednostavan zadatak.

Informacije u radaru ovise o vozaču, Viliam ima jako detaljan radar, po tim brzinama ponekad ne stignete pogledati vani, nego po položaju sjedala morate procjeniti jeste li prošli zavoj - priznao je Stiperski.

Sve je puno lakše kada vozač i suvozač imaju potpunu vjeru jedan u drugoga.

- Viliam i ja smo godinama prijatelji i zajedno u sportu. Od prošle godine i surađujemo, imamo puno međusobno povjerenje - zaključio je Stiperski.