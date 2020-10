Potje\u010de iz ruralnih krajeva Dagestana, 'ludih planina' u Sildiju, kako ih je nazvao,\u00a0iz obitelji u kojoj su dje\u010daci \u017eivjeli s o\u010devima odvojeni od majki i sestara. Nikad se nije sramio svojeg porijekla i u sveop\u0107em globalnom rastu imena nije zaboravio odakle je do\u0161ao. Pokojni otac Abdulmanap Nurmagomedov dr\u017eao ga je \u010dvrsto na zemlji vrijednostima koje mu je usadio dok je jo\u0161 bio dje\u010dak.

Nije pohitao za rastro\u0161nim \u017eivotom prvi put kad je zaradio ozbiljniji novac ve\u0107 je omogu\u0107io ljudima oko sebe lagodniji \u017eivot za sve po\u0161tovanje i mogu\u0107nosti koje su oni tijekom \u017eivota pru\u017eili njemu.

I stoga \u0107e se pod umirovljeni\u010dke dane vratiti odakle je potekao - na selo u Dagestanu gdje mu je otac ostavio dvoranu prvaka, dvoranu koja vrvi mladim talentima i od kojih \u0107e Khabib poku\u0161ati napraviti neke nove \u0161ampione.

A ima li boljeg \u010dovjeka za to od jednog od najve\u0107ih svih vremena? Mo\u017eda je iz oktogona oti\u0161ao, ali jo\u0161 \u0107emo ga gledati pored njega.

Prvak iz naroda: Khabib odlazi na selo stvarati nove šampione

Potječe iz ruralnih krajeva Dagestana, 'ludih planina' u Sildiju, kako ih je nazvao, iz obitelji u kojoj su dječaci živjeli s očevima odvojeni od majki i sestara. Otac mu je ostavio dvoranu punu budućih šampiona

<p>Želim biti prvak u oktogonu i izvan njega kao što je to bio <strong>Muhammad Ali</strong>. Želim da me se pamti kao najboljeg borca lake kategorije i velikog čovjeka u nasljedstvu koje ću ostaviti, rekao je <strong>Khabib Nurmagomedov </strong>prije tri godine uoči okršaja u kojem je demolirao <strong>Edsona Barbozu</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabib kontra struje</strong></p><p>Bila je to posljednja borba prije nego što je protiv <strong>Ala</strong> <strong>Iaquinte </strong>osvojio pojas, a zatim ga obranio tri puta, pothvat koji je prije njega uspio samo velikoj trojci - BJ Pennu, Bensonu Hendersonu i Frankieju Edgaru.</p><p>A izuzev činjenice da je u karijeri ostao neporažen sa savršenim skorom 29-0 (13-0 UFC) te da nije izgubio jednu-jedinu rundu, ono što Khabiba izdvaja iz pokera prvaka lake kategorije su humanizam i ljubav prema društvu, skromnost koju je naslijedio od oca i majke, susretljivost ljudima diljem svijeta i velika radna etika prožeta vanzemaljskom motivacijom.</p><p>Potječe iz ruralnih krajeva <strong>Dagestana</strong>, 'ludih planina' u Sildiju, kako ih je nazvao, iz obitelji u kojoj su dječaci živjeli s očevima odvojeni od majki i sestara. Nikad se nije sramio svojeg porijekla i u sveopćem globalnom rastu imena nije zaboravio odakle je došao. Pokojni otac <strong>Abdulmanap Nurmagomedov </strong>držao ga je čvrsto na zemlji vrijednostima koje mu je usadio dok je još bio dječak.</p><p>Nije pohitao za rastrošnim životom prvi put kad je zaradio ozbiljniji novac već je omogućio ljudima oko sebe lagodniji život za sve poštovanje i mogućnosti koje su oni tijekom života pružili njemu.</p><p>I stoga će se pod umirovljeničke dane vratiti odakle je potekao - na selo u Dagestanu gdje mu je otac ostavio dvoranu prvaka, dvoranu koja vrvi mladim talentima i od kojih će Khabib pokušati napraviti neke nove šampione.</p><p>A ima li boljeg čovjeka za to od jednog od najvećih svih vremena? Možda je iz oktogona otišao, ali još ćemo ga gledati pored njega.</p>