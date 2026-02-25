Prvi golman Omonije pretrpio stravičnu ozljedu uoči Rijeke, karijera upitna: 'Vratit ću se'

Suparnik Rijeke u šesnaestini finala Konferencijske lige, ciparska Omonia, doživjela je težak udarac uoči uzvratne utakmice na Rujevici. U porazu u gradskom derbiju protiv APOEL-a, osim bodova, ostala je bez kapetana i prvog golmana Fabiana (37) koji je zadobio stravičnu ozljedu.

U prvoj minuti sudačke nadoknade nedjeljnog derbija, iskusni Brazilac s ciparskom putovnicom nezgodno je pao i ostao nepomično ležati. Hitno su ga prevezli u bolnicu, a detaljni pregledi potvrdili su groznu dijagnozu, prijelom kralježnice. S obzirom na ozbiljnost ozljede i Fabianove godine, ciparski mediji pišu kako mu je ugrožen i nastavak karijere. Unatoč teškoj situaciji, bivši golman Porta i Fenerbahčea se oglasio putem društvenih mreža i poslao poruku navijačima, pokazavši nevjerojatnu snagu duha.

​- Nije lako, ali znam da Bog uvijek ima kontrolu nad svime što se događa u mom životu. Hvala vam puno svima koji su mi poslali poruke podrške. Uskoro ću se vratiti, i to jači - poručio je optimistični golman.

Ova se tragedija dogodila u najosjetljivijem mogućem trenutku za Omoniju. Momčad je povezala poraze 1-0, prvo od Rijeke na svom GSP stadionu, a zatim i od najvećeg rivala APOEL-a. To se dogodilo nakon gotovo 11 mjeseci, a slijedi ključni europski susret na Rujevici.

Umjesto ozlijeđenog Fabiana, priliku će dobiti deset godina mlađi Francis Uzoho. Nigerijski reprezentativac već je četiri i pol sezone u klubu, no uglavnom je bio u sjeni iskusnog Brazilca te je ove sezone skupio tek šest nastupa. Ipak, ne radi se o neiskusnom golmanu, za Nigeriju je nastupio 36 puta, a hrvatski ga se navijači možda sjećaju jer je branio protiv "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. u Kalinjingradu, u utakmici koju je Hrvatska dobila 2-0.