Prvi grb ponovno na sceni: Hajduk otkrio kolekciju nadahnutu vlastitom operetom

Hajduk predstavio je novu retro kolekciju inspiriranu jedinstvenim povijesnim trenutkom iz klupske prošlosti, praizvedbom operete Ive Tijardovića "Kraljica lopte" iz 1926. godine i prvom javnom pojavom grba kluba. Kolekcijom Hajduk povezuje nogometnu i kulturnu baštinu te podsjeća na razdoblje u kojem je svoj identitet gradio daleko izvan granica sporta.

Dvadesetih godina prošloga stoljeća nogomet, kazalište i gradski život u Splitu prirodno su se isprepletali, a Hajduk je već tada postao snažan simbol Splita, Dalmacije i zajedništva koje traje i danas. Upravo zato klub je, povodom 100. obljetnice praizvedbe operete i 115. rođendana HNK Hajduk, u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu realizirao novo scensko uprizorenje "Kraljice lopte".

Foto: HNK Hajduk

Središnji komad kolekcije čini bijela retro majica, dostupna u varijantama s kratkim i dugim rukavima. Dizajneri su inspiraciju pronašli u dresovima koje su Hajdukovi igrači nosili dvadesetih godina prošloga stoljeća, ali i u kostimima iz izvorne praizvedbe operete 1926. na Starom placu, kao i u elementima novoga uprizorenja. Time su spojili izvorni vizualni identitet iz 1926. s njegovom suvremenom interpretacijom.

Foto: HNK Hajduk

Foto: HNK Hajduk

Na prsima se ističe prvi povijesni grb Hajduka, koji se upravo u "Kraljici lopte" prvi put pojavio pred publikom. Njegov izgled snažno podsjeća na današnji klupski znak te jasno potvrđuje kontinuitet identiteta i vrijednosti koje Hajduk njeguje više od jednoga stoljeća. Autentičan kroj, suzdržani detalji i pažljivo odabrane povijesne reference vraćaju duh vremena u kojem je opereta nastala.

Hajduk i danas nosi jedinstven epitet – ostao je jedini nogometni klub na svijetu s vlastitom operetom. Novom Retro kolekcijom klub ne predstavlja samo liniju odjeće, nego priču o bijelom dresu koji traje više od stoljeća i o klubu bogate tradicije, ali trajno mladoga duha.

Kolekcija je dostupna u svim Hajdukovim fan shopovima te putem službenoga web shopa.