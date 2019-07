Prvi je prošetao minival, a sada fanove šokirao opeglane kose

Legendarni kolumbijski nogometaš Carlos Valderrama najpoznatiji je po svojoj frizuri. Njegove prirodne kovrče poželjele bi mnoge žene koje se trude postići ih minivalom, a sada će još jednom proplakati od ljubomore kad vide Carlosa u varijanti s ispeglanom kosom.

Valderrama je imao zavidnu nogometnu karijeru i bio je jedan od zaštitnih znakova nogometa 90-tih godina. Ovaj Kolumbijac je većinom igrao u Južnoj Americi i Sjedinjenim Američkim Državama, dok je u Europi nastupao samo za Montpellier i Valladolid.

Karijeru je završio 2002. godine u dresu Colorado Rapidsa i zauvijek otišao u legendu. No, još uvijek plijeni pažnju zbog svoje afro frizure po kojoj je uvijek bio poznat.

Reminder that Carlos and his wife h̶a̶v̶e̶ had the same hair and that this makes me feel that all couples should have the same hair even accepting this means a bald gf for me pic.twitter.com/IJWT6637qu