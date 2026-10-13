Prvi Kirgistanac stigao u HNL

Hrvatski prvoligaš Lokomotiva u utorak je službeno obznanila dovođenje u svoje redove 25-godišnjeg kirgistanskog nogometnog reprezentativca Erbola Atabaeva.

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Atabaev igra na poziciji veznog nogometaša, s tim da se snalazi i u ulozi ofenzivnog veznog igrača. Za svoju reprezentaciju Atabaev je odigrao 27 utakmica uz dva pogotka te ga je jedno vrijeme izbornički vodio Robert Prosinečki. Ujedno je postao prvi kirgistanski nogometaš u povijesti u hrvatskoj ligi.

Kao mlađi nogometaš proveo je jedno vrijeme u akademiji Barcelone, a potom je tijekom profesionalne karijere većinu vremena proveo u ruskim i kirgistanskim klubovima. Prije Lokomotive je igrao za kirgistanski Muras United.

- Drago mi je što sam stigao u Lokomotivu i Zagreb. Sretan sam što ću imati priliku igrati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Znam ponešto o hrvatskom nogometu, a imao sam priliku surađivati i s Robertom Prosinečkim, legendom hrvatskog nogometa koji je jedno vrijeme bio izbornik Kirgistana - rekao je povodom dolaska u Zagreb Atabaev.

Lokomotiva je trenutačno osma na ljestvici HNL-a s dvije pobjede, remijem i šest poraza.