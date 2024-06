Prvi odlazak iz Dinama? Bulata silno želi bivši trener Hajduka, za Petkovića ponuda nije stigla

Marko Bulat (22) na izlaznim je vratima Dinama. Zvuči pomalo nevjerojatno, ali u Maksimiru su očito spremni za rastanak s mladim reprezentativcem koji je mogao biti važna karika u idućim sezonama, po povratku nakon ozljede u drugom dijelu sezone iz početne postave izgurao ga je Petar Sučić. Šibenčanin ima još četiri godine ugovora s "modrima" i ne moraju ga prodati za bagatelu, Transfermarkt ga procjenjuje na tri i pol milijuna eura i cijena mu je ostala identična onoj na zimu.

Za Bulata se ozbiljno zanima belgijski Standard hrvatskog trenera Ivana Leke, piše Germanijak. U pitanju je posudba s opcijom otkupa ugovora i dogovor je blizu. Prošlosezonski trener Hajduka jako cijeni Bulatove igračke karakteristike i padne li dogovor oko njegovih primanja, on će karijeru nastaviti u Belgiji. U ponedjeljak je prozivka i početak priprema u Maksimiru, a Bulat će se tamo pojaviti ako pitanje odlaska još ne bude riješeno.

U zraku je pitanje mogućeg transfera i Brune Petkovića (29) koji nije imao Europsko prvenstvo za pamćenje s Hrvatskom i čeka ga odmor prije nego što se priključi suigračima na pripremama u Austriji. Petko je prema ugovoru potpisanom lani imao klauzulu po kojoj može otići ako do 15. lipnja netko za njega ponudi dva milijuna eura, što se nije dogodilo. Do 15. srpnja cijena mu je 2,5 milijuna, a nakon toga zainteresirani klub mora uvjete dogovarati s Dinamom. Jasno je da "modri" tu onda mogu podići cijenu koliko žele i da bi Bruno, ne ode li do tog dana, trebao ostati.

Gabriel Vidović (20) bio je na posudbi iz Bayerna prošlu sezonu i nije tajna da bi ga u Dinamu htjeli zadržati, ali ne po otkupnoj cijeni od tri i pol milijuna eura koju je definirao njemački klub. "Modri" bi htjeli produžiti posudbu za još jednu sezonu, ali u Bayernu neće tako skoro to pitanje staviti na stol, pa je izgledno kako Vidović neće započeti pripreme s dojučerašnjim suigračima.