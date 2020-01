Prvi put je moglo biti slučajno, sad znamo da nešto ne valja...

Ovakav pad, meni je to nevjerojatno... Bez riječi sam, ne znam što bih vam rekao i kako bih objasnio da nam se ovako nešto dogodilo dva puta u par dana, i to protiv iste reprezentacije. Odgovornost kao i uvijek preuzimam na sebe, iako mi je u ovom trenutku neshvatljivo da nakon tako dominantnog ulaska u utakmicu, i tako dobre igre u kojoj sve funkcionira precizno i dobro poput švicarskog sata, da se u jednom trenutku sve okrene, da počnemo poklanjati lopte, promašivati zicere, raditi nepotrebne pogreške, kontra faule, isključenja..., kazao je vruć nakon poraza od Crne Gore izbornik Ivica Tucak.

Teško je izbornik pronalazio riječi kojim bi opisao razočaranje.

- Treba mi malo vremena da proživim ovu utakmicu. Prvi put kad su nas skoro sustigli u skupini mislili smo da je slučajnost, opuštanje, ali kad se dogodilo i drugi put za redom, onda je to znak da nešto doista nije u redu. Čestitam im, željeli su pobjedu više nego mi, imali su više odlučnosti, snage i koncentracije, ali kažem, jednostavno sam u 'black outu', ne znam što bih vam rekao. Da je to bio pad od početka utakmice... Ali ovo je bilo njihovo prvo i jedino vodstvo. Da ovako možemo pasti, da ovo sebi možemo dopustiti.... Ništa, treba sjesti i vidjeti što i kako dalje, je li problem mentalne prirode, je li u pitanju nešto drugo. Valja se resetirati što prije, pripremiti se za Rotterdam, ali ovo mora svima nama biti velika lekcija.

Kapetan Andro Bušlje teško je dolazio do riječi.

- A što reći, vrlo loše, najgore mjesto koje možeš uzeti je četvrto... Bili smo toliko blizu cilju, i vizi za Tokio i medalji, na koncu smo ostali i bez jednoga i bez drugoga. Jednostavno, ne znam zašto reći, nismo zadovoljni, ostali smo četvrti. Dobro smo igrali do sredine treće četvrtine i onda smo pali. Nismo imali koncentracije na kraju. Crna Gora zasluženo slavi, pokazali su da su vrlo dobro igrali na ovom turniru i ja im čestitam na pobjedi i na osvojenoj bronci.

Ivan Marcelić stao je na gol umjesto ozlijeđenog Marka Bijača, on je jedna od rijetkih koji nije podbacio, no slaba mu je to utjeha.

- Ne znam što se dogodilo, ni kako ćemo to riješiti, ali očito je da ćemo se morati pozabaviti time u narednom razdoblju. Igrali smo mi puno ovakvih utakmica, i puno važnijih, ima u našoj momčadi igrača koji su osvajali sve što se dade osvojiti u ovom sportu, tako da nije u pitanju strah od pobjede. Negdje smo zakočeni, zapinjemo na toj zadnjoj stepenici...

Izbornik Crne Gore Vladimir Gojković ponovno je našao načina kako pritisnuti Hrvatsku u drugoj polovini susreta, ovoga puta i kako pobijediti.

- Ovo je pobjeda našeg velikog srca. Strašno sam se bojao da ne uđemo u minus kao i u prvom susretu, ali upravo to nam se dogodilo. Ja sam vjerovao da se možemo vratiti i nakon minusa od četiri gola, ali za mene je ovo ipak veliko iznenađenje. Čestitam mojim igračima, i sada se moramo pripremiti za ono što nas čeka dalje, za kvalifikacijski turnir u Rotterdamu.