Prvi slučaj u 1. HNL: Korona se pojavila u zaprešićkom Interu!

Dva kola prije kraja pojavio se prvi slučaj zaraze COVID-om 19 u hrvatskim nogometnim prvoligašima. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o pomoćnom treneru Intera koji je prošlo kolo igrao s Rijekom

<p>Nadali smo se da neće doći do toga, ali korona virus nije zaobišao ni hrvatske nogometne prvoligaše. Zaprešićki <strong>Inter</strong> <a href="https://inter.hr/aktualno/covid-19_140720" target="_blank">objavio je u utorak</a> da ima slučaj zaraze u klubu.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, radi se o pomoćnom treneru prve momčadi. Kontakti iz stručnog stožera nalaze se u samoizolaciji, ali ne i igrači, koji su procijenjeni kao kontakti niskog rizika.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Zaprešiću</b></p><p>- Ja nisam zaražen - bilo je sve što nam je na ovu temu želio reći glavni trener Intera <b>Tomislav Ivković</b> (59).</p><p>Inter je u prošlom kolu igrao s <strong>Rijekom</strong> i porazom 1-0 i matematički ispao u Drugu HNL dva kola prije kraja. Izolacija nije obvezna ni za igrače Rijeke koji u nedjelju od 21.05 gostuju kod <strong>Hajduka</strong> u Jadranskom derbiju i bore se za drugo mjesto na ljestvici.</p><p>Inter u preostala dva kola gostuje kod <strong>Slaven Belupa</strong> (petak, 20 sati) pa dočekuje Hajduk u posljednjem kolu 25. srpnja od 21 sat. No od ranije je jasno kako će se nakon pet prvoligaških sezona vratiti u Drugu HNL.</p><p>HNS je na <a href="https://hns-cff.hr/news/21512/priopcenje-za-medije-hns-a/" target="_blank">službenim stranicama</a> izvijestio kako, nakon izvida i odluka epidemiologa, nije ugrožen nastavak natjecanja za Inter.</p><p>Ranije se korona virus pojavila u klubovima Druge HNL koja se nije nastavila nakon stanke zbog izbijanja epidemije.</p><p>Sudac <strong>Domagoj Kurtović</strong> (27) sam je potvrdio da je pozitivan krajem lipnja, potom su se zarazili po jedan igrač Hrvatskog dragovoljca i Kustošije koji su igrali međusobnu prijateljsku utakmicu, a posljednji je bio trener Šibenika <strong>Krunoslav Rendulić</strong> (46) na dan prozivke za početak priprema novog prvoligaša 1. srpnja.</p><p><strong>Interovo priopćenje prenosimo u cijelosti:</strong></p><p>"Sukladno preporukama stožera CZ RH i radne skupine za povratak natjecanju HNS-a prilikom pojave pozitivne osobe na Covid-19 virus, odmah je obavještena nadležna epidemiološka služba koja je provela izvid i sukladno njihovom zaključku su kontakti povećanog rizika stavljeni u samoizolaciju, a nad kontaktima niskog rizika će se provesti pojačani nadzor u idućem periodu te će se promtno reagirati temeljem epidemiološke situacije.</p><p>Nadležni epidemiolog na temelju izvida nije procijenio rizičnim klub s kojim je odigrana utakmica u subotu, ali je isti obavješten od strane radne skupine za povratak natjecanju HNS-a o nalazu, te je preporučen pojačan nadzor u sljedećem periodu."</p><p><strong>Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti:</strong></p><p>"Hrvatski nogometni savez upoznat je s informacijom da je sportski djelatnik NK Inter Zaprešić zaražen virusom SARS-CoV-2.</p><p>O slučaju je odmah obaviještena nadležna epidemiološka služba, kao i radna skupina HNS-a za povratak natjecanju. Klub je reagirao po svim zacrtanim protokolima i preporukama stožera Civilne zaštite RH te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao i preporukama HNS-ove radne skupine.</p><p>Nadležna epidemiološka služba je provela izvid te su sukladno njihovom zaključku kontakti povećanog rizika stavljeni u samoizolaciju - među takvim nema igrača prve momčadi. Nad kontaktima niskog rizika provest će se pojačani nadzor u idućem razdoblju te će se prema potrebi promptno reagirati temeljem epidemiološke situacije.</p><p>Nadležni epidemiolog na temelju izvida nije procijenio rizičnim klub s kojim je odigrana utakmica (NK Rijeka), no radna skupina HNS-a obavijestila ga je o ovom nalazu i preporučila pojačani nadzor u narednom razdoblju.</p><p>Sukladno provedenom izvidu i odlukama nadležnog epidemiologa, u ovom trenutku nije ugrožen nastavak natjecanja za NK Inter Zaprešić."</p><p> </p>