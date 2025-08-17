Obavijesti

IMA DVOJNO DRŽAVLJANSTVO

Prvi strijelac slovenske lige na radaru je HNS-a? Uskoro bi mogao dobit poziv Ivice Olića

Piše Domagoj Vugrinović,
Susret Hrvatske i Grčke u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Matej Malenšek prvi ej strijelac slovenskog prvenstva. Za Radomlje je u pet utakmica zabio isto toliko golova, a ovog ljeta za njega su se zanimali Hajduk i RIjeka

Hrvatska mlada reprezentacija pronašla je u susjedstvu novog napadačkog potencijala. Riječ je o Mateju Malenšeku (20), “udarnoj igli” Radomlja i prvom strijelcu slovenske lige, koji je u pet kola od početka prvenstva postigao isto toliko golova. Takav učinak pobudio je zanimanje HNS-a, posebno jer je mladi napadač rođen u Karlovcu, otac i majka su mu Hrvati te ima dvojno državljanstvo - hrvatsko i slovensko.

Malenšek igra na lijevom krilu, ali može pokriti sve tri pozicije u napadu. Ovo ljeto bio je zanimljiv Hajduku i Rijeci, a za njega su se zanimali i u ljubljanskoj Olimpiji, no transfer nije realiziran. Malenšek je ponikao u omladinskoj školi Radomlja, nastupao je za mlade selekcije Slovenije, a ugovor mu traje do ljeta sljedeće godine. Svoj je talent iskazao već i na ljetnim pripremama kad je spektakularno zabio u prijateljskoj utakmici Radomlja i Dinama (2-2).

Kako piše Germanijak, napadač bi uskoro mogao dobiti poziv izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića. Prvo okupljanje mlade hrvatske reprezentacije bit će u rujnu, za vrijeme reprezentativne stanke kada i izabranici Zlatka Dalića nastavljaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. “Mini vatreni” borit će se za plasman na Euro, a prvu utakmicu igraju protiv Turske 8. rujna.

