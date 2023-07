Prvo četvrtfinale Medvjedeva na Wimbledonu: Čeh mu predao

Treći tenisač svijeta Daniil Medvjedev u ponedjeljak je prvi put u karijeri izborio nastup u četvrtfinalu Wimbledona kad mu je Čeh Jiri Lehečka (ATP - 37.) predao meč osmine finala pri rezultatu 6-4, 6-2 za ruskog tenisača.

- Nisam znao za ozljedu, dok nije odlučio predati meč. Možda mi se učinilo da je njegovo kretanje malo ograničeno. Nije mi se činilo da će mu to pričinjavati toliko problema, ali kad je predao shvatio sam da nije tako bezazleno - izjavio je Rus koji iza sebe ima osvojen naslov na US Openu 2021. i još tri poraza u finalima Grand Slam turnira (US Open 2019., Australian Open 2021. i 2022.).

Foto: TOBY MELVILLE

Na Wimbledonu je iz godine u godinu napredovao, 2021. je prvi put došao do osmine finala, a 2022. mu je bio zabranjen nastup zbog ruske invazije na ukrajinsko tlo. Probojem među osam najboljih u All England Clubu, 27-godišnji Rus je kompletirao kolekciju četvrtfinala na Grand Slam turnirima. Iako je za sebe ustvrdio da nije čovjek od statistike, ipak se uhvatio za jedan podatak vezan za njegove nastupe na wimbledonskoj travi.

- Ovo mi je peti nastup u Wimbledonu u kojem nisam baš bio pretjerano uspješan, ali još nikada nisam izgubio na terenu 1. Žao mi je što ću četvrtfinale vjerojatno igrati na središnjem terenu. Mogu li nastaviti na ovom? Volim ga. Veselim se sljedećem meču. Nadam se da ću moći dati ono najbolje što imam - poručio je Medvjedev koji u četvrtfinalu čeka boljeg iz dvoboja Grka Stefanosa Tsitsipasa i Amerikanca Christophera Eubanksa.