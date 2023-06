Prvo pojačanje Hajduka otkrilo nam anegdotu: Zbog brata i bivšeg hajdukovca nosim broj 31

Odlučio sam se vratiti tamo gdje osjećam da je trebalo. Sretan sam zbog odluke i vjerujem da neću požaliti. Druge ponude? Neozbiljno je o tome pričati, Hajduk je bio moja odluka i tu sam, gdje sam, započeo je nakon predstavljanja trećeg dresa novi igrač Hajduka, stoper Zvonimir Šarlija (26).

Momčad s Poljuda predstavila je nove 'eko zelene' dresove dva dana nakon što su započeli s pripremama za nadolazeću sezonu HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Na pripremama je teško, trener je odmah krenuo jako. Vruće je, teško, ali idemo to samo izgurati bez ozljeda i to će biti OK - rekao je Šarlija.

'Bili' će imati težak raspored na početku, a uz Europu očekuju ih utakmice s najjačim momčadima elitnog ranga hrvatskog nogometa, kao i dva najveća derbija.

Foto: MIRO

- Moraš igrati sa svakim na kraju krajeva. Tako da ćemo ići utakmicu po utakmicu, da ćemo imati dobar i veliki roster pa će trener moći rotirati da su svi svježi. Nije me briga s kim igramo, idemo samo jako - objasnio je.

Dolaskom u Hajduk stiže i dodatna doza publiciteta, poruka, dodatnog naboja...

- Igrao sam u klubovima koji su imali dosta navijača, ali sad sam kući pa je drugačije. To je normalno za nas nogometaše, malo više znači dok si kući, ali to je samo taj prvi, početni zamah i to će isto uskoro splasnuti - miran je Zvonimir.

Iz hajdučke je obitelji, a upitali smo ga i postoji li neki igrač kojeg je posebno volio gledati u dresu Hajduka. A on se sjetio...

- Ima jedna anegdota da sam uzeo broj 31 zbog Tina Svena Sušića, ali to je preko mog starijeg brata. Možda mi je on prvi pao napamet - završio je novi stanovnik poljudske svlačionice.

Foto: HNK Hajduk

Inače, u prvih sat vremena od početka prodaje novog zelenog dresa zagušile su se stranice službenog webshopa. Prodali su više od 500 komada, a mnogi su imali problema pristupiti internetskoj trgovini.