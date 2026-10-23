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PREOKRET AZIJE

Prvo su se protivili pa podržali Infantinijevu kandidaturu

Piše HINA,
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Prvo su se protivili pa podržali Infantinijevu kandidaturu
Foto: Kacper Pempel
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Ponovno potvrđujemo našu potpunu predanost pružanju podrške vama i vašem vodstvu dok nastojite osigurati novi mandat na mjestu predsjednika FIFA-e", izjavio je šeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa

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 Predsjednik Azijske nogometne konfederacije (AFC) objavio je u petak da ta regija podržava ponovni izbor Giannija Infantina za predsjednika FIFA-e, unatoč ranijem sukobu oko prijedloga, od kojeg se u međuvremenu odustalo, da se Svjetsko prvenstvo otvori za privatna ulaganja.

"Ponovno potvrđujemo našu potpunu predanost pružanju podrške vama i vašem vodstvu dok nastojite osigurati novi mandat na mjestu predsjednika FIFA-e", izjavio je šeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa nakon sastanka AFC-a u Tokiju, kojem je prisustvovao i Gianni Infantino.

Ova potpora ima značajnu težinu uoči izbora za predsjednika FIFA-e, zakazanih za ožujak, na kojima je 56-godišnji Infantino trenutačno jedini službeno istaknuti kandidat. On se kandidira za četvrti – i posljednji – mandat. Rok za podnošenje kandidatura je 18. studenoga.

FILE PHOTO: FIFA Under-20 Women's World Cup - Final - Spain v North Korea
Foto: Kacper Pempel

AFC se pridružio europskoj (UEFA) i sjevernoameričko-srednjoameričkoj (CONCACAF) konfederaciji u oštroj osudi plana o otvaranju velikih FIFA-inih natjecanja, prvenstveno Svjetskog prvenstva, privatnim ulagačima. Neki su čak pozivali na Infantinovu ostavku, iako se on prošlog tjedna ispričao.

"Gianni, da, u prošlosti smo imali nesuglasica. No, moramo ići naprijed. Nogomet je snažniji kada radimo zajedno", izjavio je u petak šeik Salman.

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