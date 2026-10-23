Prvo su se protivili pa podržali Infantinijevu kandidaturu

Predsjednik Azijske nogometne konfederacije (AFC) objavio je u petak da ta regija podržava ponovni izbor Giannija Infantina za predsjednika FIFA-e, unatoč ranijem sukobu oko prijedloga, od kojeg se u međuvremenu odustalo, da se Svjetsko prvenstvo otvori za privatna ulaganja.

"Ponovno potvrđujemo našu potpunu predanost pružanju podrške vama i vašem vodstvu dok nastojite osigurati novi mandat na mjestu predsjednika FIFA-e", izjavio je šeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa nakon sastanka AFC-a u Tokiju, kojem je prisustvovao i Gianni Infantino.

Ova potpora ima značajnu težinu uoči izbora za predsjednika FIFA-e, zakazanih za ožujak, na kojima je 56-godišnji Infantino trenutačno jedini službeno istaknuti kandidat. On se kandidira za četvrti – i posljednji – mandat. Rok za podnošenje kandidatura je 18. studenoga.

Foto: Kacper Pempel

AFC se pridružio europskoj (UEFA) i sjevernoameričko-srednjoameričkoj (CONCACAF) konfederaciji u oštroj osudi plana o otvaranju velikih FIFA-inih natjecanja, prvenstveno Svjetskog prvenstva, privatnim ulagačima. Neki su čak pozivali na Infantinovu ostavku, iako se on prošlog tjedna ispričao.

"Gianni, da, u prošlosti smo imali nesuglasica. No, moramo ići naprijed. Nogomet je snažniji kada radimo zajedno", izjavio je u petak šeik Salman.