PSG slavio s tisućama unatoč koroni, psovao i vrijeđao BVB

Zbog opasnosti od širenja korona virusa uzvratna utakmica osmine finala Lige prvaka između PSG-a i Borussije Dortmund u srijedu (2-0) na Parku prinčeva odigrana je bez gledatelja, ali to nije spriječilo navijače Parižana da u velikom broju prate utakmicu - pokraj stadiona.

Umjesto na tribini, navijači francuskog prvaka tako su gledali utakmicu preko mobitela s druge strane jer, eto, netko misli da se korona virus može širiti samo unutar stadiona?!

PSG je nakon pobjede, kojom je nadoknadio poraz 2-1 iz prve utakmice, izašao među navijače i burno proslavio pobjedu uz bakljadu i pjesmu razdragane mase. Posebno je raspoložen bio Ángel Di María.

PSG fans were LOVING it outside the Parc des Princes. pic.twitter.com/svgd5ye5G5