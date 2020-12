PSG slomio United: U zadnjem kolu su tri kluba s devet bodova

Nakon što su 'crveni vragovi' dobili na Parku prinčeva (2-1), Parižani su uspjeli slomiti United na 'Kazalištu snova' (3-1) te zakomplicirati situaciju u skupini H jer u posljednje kolo tri momčadi ulaze s devet bodova

<p>Kakva drama nas očekuje za tjedan dana u Ligi prvaka! <strong>PSG </strong>je došao do vrijedna tri boda u <strong>Manchesteru </strong>(3-1) te u zadnjem kolu ima 'najlakšeg' protivnika u skupini. Pobjedom sigurno idu u playoff, a s devet bodova u posljednju utakmicu, što je ujedno i njihov međusobni susret, ulaze <strong>RB Leipzig </strong>i <strong>Manchester United</strong>.</p><p>No, krenimo redom. Imaju za čime žaliti domaći nogometaši jer su dobro izgledali na terenu većinu utakmice. No, prvi je poentirao Neymar u šestoj minuti utakmice. Odbijanac je došao do njega, a Brazilac ga je pospremio. Ipak, u 32. minuti izjednačili su 'crveni vragovi' golom <strong>Marcusa Rashforda </strong>uz veliku pomoć <strong>Pereire </strong>koji je skrenuo loptu u svoj gol i prevario <strong>Navasa</strong>.</p><p>Na poluvremenu je bilo 1-1, a Martial je promašio jednu šansu te još dvije u nastavku za što je kazna stigla u 69. minuti kad je <strong>Diallo </strong>dodao <strong>Marquinhosu </strong>koji je ugurao loptu u <strong>De Gein</strong> gol. A minutu kasnije je strpljenje izgubio <strong>Fred </strong>koji je prvo odnio loptu pa gostujućeg igrača za što je dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton.</p><p>Tako je točku na i stavio <strong>Neymar </strong>u prvoj minuti sudačke nadoknade laganim 'tap inom' s pet metara od gola. U zadnjem kolu i RB Leipzig i PSG i United imaju devet bodova. United gostuje u Njemačkoj, dok <strong>PSG </strong>u Parizu dočekuje <strong>Basaksehir </strong>koji više nema nikakve šanse ni za prolaz u Europsku ligu. </p><p>United tako ima težak posao jer, pretpostavimo da će Parižani slaviti kod kuće i tako sigurno proći, moraju bar do boda kod Leipziga kojeg su razbili kod kuće (5-0), ali to ne znači da će tako biti u gostima. Čeka nas uzbudljiva završnica u skupini H!</p>