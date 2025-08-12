Obavijesti

TO MU JE HVALA ZA LIGU PRVAKA

PSG tjera Donnarummu! Neće igrati Superkup protiv Spursa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

PSG je već doveo u svoje redove Lucasa Chevaliera iz Lille, najboljeg vratara francuske lige prošle sezone, te se očekuje kako će upravo on biti na vratima u srijedu

 Prvi vratar europskog nogometnog prvaka Paris SG-a tijekom čitave prošle sezone u kojoj su osvojili Ligu prvaka, talijanski reprezentativac Gianluigi Donnarumma (26) nije uvršten na popis igrača za dvoboj europskog Superkupa protiv Tottenham Hotspura, a koji će se igrati u srijedu u Udinama što dodatno pojačava glasine kako će napustiti klub do kraja prijelaznog roka.

Donnarumma je u PSG stigao iz Milana 2021. godine te ima za odraditi još jednu sezonu ugovora.

FILE PHOTO: Champions League - Paris St Germain Victory Parade
Foto: POOL/REUTERS

No, PSG je već doveo u svoje redove Lucasa Chevaliera iz Lille, najboljeg vratara francuske lige prošle sezone, te se očekuje kako će upravo on biti na vratima u srijedu, dok su za utakmicu protiv Tottenhama još prijavljeni Matvej Safonov i Renato Marin.

