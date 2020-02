'PSG tjera Neymara da radi u osiguranju kad ne može igrati'

PSG je u 24. kolu francuskog prvenstva pobijedio Lyon 4-2 i to bez jednog od njihovih najboljih igrača - Neymara. On se ozlijedio baš na svoj rođendan kojega je proslavio s 'all white' zabavom.

Iako nije mogao igrati, uoči utakmice je posjetio svoje suigrače, a kasnije se preselio na tribinu sa zanosnom brinetom. Ono što je najviše zabavilo one koji su vidjeli brazilsku zvijezdu je njegova modna kombinacija. Došao je na utakmicu u jakni koja podsjeća na redarski prsluk.

- Posjetio nas je usmjerivač aviona - zezao ga je na Twitteru Ander Herrera.

Good victory and it’s great to have the visit of a plane director signals ✈️ 🦺 👍🏼 pic.twitter.com/rxgGEOPnbH — Ander Herrera (@AnderHerrera) February 9, 2020

Thiago Silva je dodao:

- Pokvario mi se auto. Nazvao sam kamion za vuču i pogledajte tko je došao.

Nisu mu dužni ostali niti navijači koji su na Twitteru čak objavili i snimke:

- PSG tjera Neymara da pomogne osiguranju, kad već ne igra - stoji u jednoj od objava.