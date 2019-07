PSV senzacionalno preokrenuo, Bartolec asistirao u pobjedi...

Dinamo je 2-0 pobijedio Saburtalo u prvom susretu 2. pretkola Lige prvaka u Tbilisiju. Strijelci su za Dinamo bili Oršić i Petković, a oba gola su "modri" postigli u drugom poluvremenu.

U ostalim susretima kvalifikacija za Ligu prvaka bilo je i uzbudljivijih susreta, no to nije bilo teško nadmašiti s obzirom na to da Dinamo nije pokazao najatraktivniju igru u večerašnjem ogledu.

No zato su PSV i Basel odigrali zanimljivu utakmicu. PSV je poveo već u 14. minuti pogotkom Brume, ali su gosti izjednačili zadnjoj minuti prije odlaska na odmor. U drugom je dijelu PSV bio manje dominantan te je Basel iskoristio šansu u 79. minuti da preko Alderete stigne do vodstva 2-1. Ipak, domaćini su preokrenuli. Prvo Lammers trese mrežu u 89. za izjednačenje, a nakon njega to čini i Malen za konačnih 3-2 u sučevoj nadoknadi.

Prošlosezonski protivnici Zagrepčana u Europskoj ligi, Viktoria iz Plzena, nisu iskoristili prednost domaćeg terena protiv grčkog Olympiakosa te je rezultat koji je na semaforu bio pri prvom sučevom zvižduku, bio i pri zadnjem. Viktoria - Olympiakos 0-0.

Hrvatski branič Karlo Bartolec bio je asistent za prvi pogodak FC Kopenhagena koji je u prvoj utakmici 2. pretkola nogometne Lige prvaka kao gost u Oswestryju svladao velškog predstavnika TNS sa 2-0. Bartolec je asistirao u 18. minuti Sotiriouu, dok je drugi pogodak postigao Skov u 61. minuti iz penala.

Ciparski APOEL je slavio protiv Sutjeske u Nikšiću minimalnim rezultatom pogotkom iz penala. U 42. minuti precizan je bio De Vincenti za prvi i jedini pogodak u susretu.