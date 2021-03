Dok je na 'Fight Islandu' u Abu Dhabiju bilo dozvoljeno oko 2000 gledatelja, a spominjalo se kako će Stipe Miočić (38, 20-3) i Francis 'Predator' Ngannou (34, 15-3) odraditi revanš ispred ispunjene dvorane. No, to se neće dogoditi 27. ožujka, ali hoće 24. travnja kad je na rasporedu spektakularna 'UFC 261' priredba.

U glavnoj bobi večeri gledat ćemo uzvrat borbe za titulu velter kategorije između Kamarua Usmana (33, 18-1) protiv Jorgea Masvidala (36, 35-14). Bit će opet u kavezu nakon što je u lipnju prošle godine slavila 'Nigerijska noćna mora' jednoglasnom odlukom sudaca, a valja istaknuti da je 'Gamebred' prihvatio borbu tjedan dana prije održavanja.

No, sad će imati dovoljno vremena za pripreme, a borit će se u Jacksonvilleu te će Bruce Buffer moći reći 'in sold out Vystar Veterans Memorial Arena' jer će na tribinama biti 15.000 gledatelja! Odlučio je Dana White iskoristiti odluku o ukidanju mjera i vratiti publiku u dvoranu.

Podsjetimo, na ovoj su priredbi ugovorene još dvije borbe za titulu, a to su one između Weili Zhang (31, 21-1) koja će braniti titulu slamka kategorije protiv Rose Namajunas (28, 9-4), dok će Valentina Shevchenko (33, 20-3) braniti titulu muha kategorije protiv Jessice Andrade (29, 21-8).

Dana White istaknuo je kako je ovo samo početak održavanja priredbi pred publikom, ali još uvijek postoji mogućnost vraćanja u APEX kompleks u Las Vegasu.