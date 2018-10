Kad Thompson poludi! Pogodio 14 trica u 27 minuta za rekord

Kakva večer Klaya Thompsona u NBA ligi!

Golden State Warriorsi pobijedili su Chicago Bullse 149-124, u prvom poluvremenu Warriorsi su Bullsima zabili 92 koša, a Klay Thompson srušio je rekord NBA lige po broju pogođenih trica u jednoj utakmici.

Iz 24 pokušaja pogodio je sjajni Thompson 14 puta, popravio rekord koji je držao njegov suigrač Steph Curry, zaustavio se na 52 koša, a to je sve učinio u 27 minuta!

Klay Thompson breaks Stephen Curry’s single-game record for 3P’s with 14 against the Bulls 😱 pic.twitter.com/TQ9GCXrWCC

Svi znaju da su Warriorsi tricaška momčad i da treba čuvati Thompsona i Curryja, ali nitko to ne uspijeva što je i razlog zašto imaju tri NBA prstena u zadnje četiri sezone.

Recimo, 2016. godine Curry je protiv Thundera ubacio 12 trica za rekord, iste godine popravio je rekord s 13 trica u jednoj utakmici, žrtve su bile Pelicansi, a sad je Thompson ukrotio 'bikove' i rasturio ih s 14 trica.

Njih 10 pogodio je u prvom poluvremenu i zaustavio se na 36 poena.

Ali to je bilo samo zagrijavanje.

UNREAL.



Klay just dropped 36 points and TEN threes in the first half. pic.twitter.com/Ghr3neSgEU