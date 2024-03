Pucar i Arapović u Vrsaru love treću uzastopnu titulu prvaka

Od petka do nedjelje Vrsar će opet biti središte hrvatskog stolnog tenisa. U dvorani Saline tražit će se novi prvaci Hrvatske u pojedinačnoj konkurenciji, a titule brane Tomislav Pucar i Hana Arapović. Oboje dvije godine ne ispuštaju tron, a prvi su favoriti i ove godine.

Pucar je najbolje rangiran hrvatski stolnotenisač, ali ove godine imat će dodatni izazov. Naime, nakon dvije godine izbivanja nastupit će i Andrej Gaćina. Dosad je bilo gotovo pa pravilo da kada Zadranin sa zagrebačkom adresom i klubom igra, osvaja titule. Od sezone 2009./10. osvajao je svaki put kada je nastupao, u Vrsaru će nastojati uloviti svoj 12. naslov. U novije vrijeme svakako hrvatski rekorder, teško će ga netko stići pa makar se zadržao i na sadašnjim brojkama.

Pokretanje videa... 01:08 Stolni tenis reprezentacija | Video: HSTS

Njih dvojica susrela su se posljednji put u finalu državnog prvenstva u sezoni 2020./21 i tada je pobijedio Gaćina (4-2). Inače, do posljednjeg trenutka bilo je upitno hoće li nastupiti Pucar, ali na sreću rođeni Puljanin dolazi u svoju Istru. I za vjerovati je da će to biti i finale, pogotovo ako znamo da neće biti Filipa Zeljka, koji je protekle dvije godine bio viceprvak, te Frane Kojića.

Na zadnja dva prvenstva se svaki put vraćao iz minusa, lani je spasio 1-3 protiv Zeljka, dvije godine ranije je gubio 2-3 u finalu od istog suparnika. Inače, Istra i okolica će imati priliku vidjeti na djelu dva od četiri naša predstavnika koja će braniti naše boje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

- Predobro se znamo, praktički smo odrasli zajedno. Sve su to gusti mečevi, odlučivale su sitnice. S obzirom na to da često treniramo zajedno teško je ponuditi nešto novo. Naviknuti smo na udarce, servise... Sad je u dobroj formi, skinuo je europskog prvaka Qiu Danga. Ista stvar je i s Gaćinom, od kojeg sam izgubio već nekoliko službenih mečeva, 2-3 finala. Znamo se u detalje, nema nepoznanica i u takvim mečevima presuđuje mentalna snaga. Igramo često međusobno na treninzima i tu je nekih 50-50. No, ne treba juriti, treba prvo doći do finala, opravdati status nositelja - ističe Pucar te dodaje:

- Ima tu mladih koji traže svoju šansu. Jesam favorit, ali oni nemaju što za izgubiti. To su mečevi gdje se od početka traži maksimalni fokus, a oni su nabrijani kao da ne postoji sutra. Puštaju ruku, nemaju što za izgubiti, a mogu biti heroji. Imam iskustva s tim po inozemnim ligama gdje igram i zna biti izazovno.

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Najveća konkurencija bit će mu mladi poput Ivora Bana i Borne Peteka. Ban iza sebe ima solidnu sezonu u Austriji, nanizao je nekoliko dobrih igrača, osvajao medalje na europskim natjecanjima do 21 godine, a već dulje vrijeme je u krugu seniorske reprezentacije. Petek je među boljima igračima Superlige, finog osjećaja za igru i kao takav sigurno ima što za reći. Lani je bio brončani, ne sumnjamo da želi još više.

Tu su i Leon Benko, koji ove sezone u Superligi ima skor 21-5, Ivan Hencl, Luka Zlatkov i Leo Vekić, iza kojeg je sezona u Belgiji... Rino Vidan je lani zaustavljen u četvrtfinalu i to nakon sedam setova od Mihe Simovića, a vodio je 3-1. Svi oni će tražiti svoje mjesto pod suncem. Kao i ovi iz starijih generacija protiv svaki poen treba zaraditi.

- Igrao sam jednom službeni meč s Petekom, nešto smo i trenirali zajedno, ali rjeđe jer nije često s nama. Benko i Hencl su non stop u dvorani, kad god dođem oni su tamo. I neka samo tako nastave. Ban je talentiran, ima dobru servu, anticipaciju. Nezgodan je svakako, možda i najnezgodniji od njih - zaključio je Pucar.

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U ženskoj konkurenciji je slična situacija, a prvo ime državnog prvenstva je Hana Arapović, koja brani dvostruku krunu (seniorsko i mlađeseniorsko). U Vrsaru joj neće biti suigračica iz reprezentacije poput Ivane Malobabić, Mateje Jeger Majstorović i Lee Rakovac, kao i Petre Petek, koja će nakon dugo vremena u dvorani biti kao trener ili samo navijač, te Dorine Srebrnjak.

Najveća konkurencija Hani mogla bi biti Ivana Tubikanec, a njih dvije su finale igrali i lani kada je završilo 4-2 za Hanu. Tubikanec ovu sezonu predvodi Svetu Nedjelju prema Superligi, to jest taj zadatak je već ispunjen, a u 17 susreta ima isto toliko pobjeda. U njezin motiv ne treba nikad sumnjati.

- Neće biti sve djevojke, jer imaju obaveza u ligama i na WTT turnirima, ali svejedno tu su Tubikanec, Pavlović, Jazbec, Ćosić, Cakol, Vukelić, Rebić... Neke od njih su već osvajale, neke to tek žele. Ne znam tko će sve još točno igrati tako da mi je teže nešto više reći. S dosta tih cura nisam dugo igrala službeni meč, tako da nikad ne znaš što očekivati. Na prvu prvenstvo Hrvatske je turnir kao i svaki drugi, svaki meč je nova priča, nema tu previše razlike. Ali ipak je nešto posebnije jer je državno, sve su to cure s kojima sam godinama trenirala, igrala.... Ima neku posebnu draž. Što god igram želim pobijediti, a tako je sigurno i ovdje - istaknula je Hana Arapović te dodala:

- Imam sad veće iskustvo, doduše imaju i ostale djevojke. Lani sam uzela dvije krune, ali ne stvara mi to dodatni pritisak. Kao da ja nešto moram. Na meni je da dam sve od sebe, uživam to što radim. Ne želim raditi velike planove.

Svoju priliku tražit će Andrea Pavlović, koja je već bila prvakinja države, a iza sebe ima solidnu sezonu u Austriji. Tu je i Ida Jazbec, koja ima dobru sezonu u Superligi (17-5) i s Martom Vukelić drži TIS u vrhu. Vraća se i Klara Cakol i to nakon godine izbivanja s državnog. Svako malo se vrti priča o mogućem povratku u krug reprezentativki, talent je i kod nje neupitan, tek treba vidjeti može li i do postolja, a prije dvije godine dogurala je do četvrtfinala. Tu je i cijeli niz mladih reprezentativki poput Dore Ćosić, Brune Borovec, Zrinke Rebić, Jelene Vukelić itd., kao i ovih još nešto mlađih, ali njima je ovo natjecanje trenutno samo bonus s obzirom na godine. No, to ne znači da neće nekog i iznenaditi, motiva itekako imaju...