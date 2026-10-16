Pucar poveo pa ispao u osmini finala Europskog prvenstva

Hrvatski stolnotenisač Tomislav Pucar poražen je u osmini finala Europskog prvenstva kojem je domaćin Ljubljana, bolji je od njega u velikoj borbi bio Nijemac Patrick Franziska s 4-3 (5-11, 11-6, 11-13, 11-8, 11-9, 6-11, 11-7). Ispadanjem Pucara hrvatski stolni tenis je ostao bez predstavnika na prvenstvu.

Pucar je dobro otvorio meč te je dobio prvi set s 11-5, ali je na vrlo sličan način njemački stolnotenisač uzvratio u drugoj dionici koju je dobio uz šest izgubljenih poena. Pucar je dobio treći set s 13-11 te je poveo 5-1 u četvrtom, ali je u tom trenutku stao.

Franziska je preokrenuo situaciju u četvrtoj dionici te je poveo 3-2, ali je Pucar imao snage za povratak. Dobio je šesti set s 11-6 i time izborio ključni, sedmi set u kojem je od starta Franziska bio korak ispred i na kraju izborio proboj među osam najboljih na prvenstvu.

Europsko prvenstvo, stolnotenisači (osmina finala):

Patrick Franziska (Njem) - Tomislav Pucar (Hrv) 4-3 (5-11, 11-6, 11-13, 11-8, 11-9, 6-11, 11-7)