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Pucar poveo pa ispao u osmini finala Europskog prvenstva

Piše HINA,
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Pucar poveo pa ispao u osmini finala Europskog prvenstva
Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Drama u Ljubljani! Pucar vodio, ali Nijemac Franziska preokrenuo i izbacio ga u osmini finala, pa je Hrvatska ostala bez predstavnika

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Hrvatski stolnotenisač Tomislav Pucar poražen je u osmini finala Europskog prvenstva kojem je domaćin Ljubljana, bolji je od njega u velikoj borbi bio Nijemac Patrick Franziska s 4-3 (5-11, 11-6, 11-13,  11-8, 11-9, 6-11, 11-7). Ispadanjem Pucara hrvatski stolni tenis je ostao bez predstavnika na prvenstvu.

Pucar je dobro otvorio meč te je dobio prvi set s 11-5, ali je na vrlo sličan način njemački stolnotenisač uzvratio u drugoj dionici koju je dobio uz šest izgubljenih poena. Pucar je dobio treći set s 13-11 te je poveo 5-1 u četvrtom, ali je u tom trenutku stao.

Franziska je preokrenuo situaciju u četvrtoj dionici te je poveo 3-2, ali je Pucar imao snage za povratak. Dobio je šesti set s 11-6 i time izborio ključni, sedmi set u kojem je od starta Franziska bio korak ispred i na kraju izborio proboj među osam najboljih na prvenstvu.

Europsko prvenstvo, stolnotenisači (osmina finala):

Patrick Franziska (Njem) - Tomislav Pucar (Hrv) 4-3 (5-11, 11-6, 11-13, 11-8, 11-9, 6-11, 11-7)

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