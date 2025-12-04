Pudar: Malešu kapa do poda. Pa on je jedini koji je priznao da je Hajduk kupovao suce...

Hrvoje Maleš vratio se u hrvatski nogomet kada su ga članovi skupštine sredinom rujna jednoglasno izabrali za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. U utrku su formalno trebali ući i Ivan Pudar te Stipe Perić, ali su njihove prijave bile nevažeće jer su ih predali s nepotpunom dokumentacijom. Pudar je u emisiji "Sport nedjeljom" otvoreno komentirao čitav postupak i sam izbor.

Početkom rujna uložio je žalbu na odluku o odbijanju vlastite kandidature. Savez ju je odbacio uz obrazloženje da se kandidirao sam, i to kao neovlaštena osoba. Pudar tvrdi da postupak i dalje traje te naglašava da uočava niz proceduralnih propusta.

- Ta priča još nije završila. Oni su proceduralno napravili izuzetno puno pogrešaka. Mi ćemo se žaliti i neka institucije rješavaju ono što treba. Dižu Maleša i hvale ga. I, stvarno, kapa do poda. To je jedini predsjednik koji je priznao da je nogometni klub Hajduk kupovao suce.

Pudar je kao 18-godišnjak branio za Hajduk u Kupu prvaka i u klubu ostao do 1990. Nakon Hajduka igrao je u Portugalu i imao jedan nastup za Jugoslaviju. Trenersku je karijeru gradio u mlađim kategorijama i seniorskih klubovima te je 2007. nakratko vodio prvu momčad.

S druge strane, Maleš je postao poznat kao predsjednik Hajduka koji je 2011. razotkrio sudačku korupciju. Unatoč tome, sustav se nije promijenio, a on je završio kao izopćenik iz nogoemta. Poslije afere povukao se i radio u prodaji nekretnina. Sada se vraća u županijski nogomet kao njegov prvi čovjek, dok Pudar nastavlja pravnu bitku oko izbornog procesa.