BORBA ZA SAVEZ

Pudar: Malešu kapa do poda. Pa on je jedini koji je priznao da je Hajduk kupovao suce...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ivan Pudar, nekadašnji golman Hajduk, bio je jedan od protukandidata Malešu za poziciju predsjednika NSSDŽ-a, no njegova prijava bila je nevažeća

Hrvoje Maleš vratio se u hrvatski nogomet kada su ga članovi skupštine sredinom rujna jednoglasno izabrali za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. U utrku su formalno trebali ući i Ivan Pudar te Stipe Perić, ali su njihove prijave bile nevažeće jer su ih predali s nepotpunom dokumentacijom. Pudar je u emisiji "Sport nedjeljom" otvoreno komentirao čitav postupak i sam izbor.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

Početkom rujna uložio je žalbu na odluku o odbijanju vlastite kandidature. Savez ju je odbacio uz obrazloženje da se kandidirao sam, i to kao neovlaštena osoba. Pudar tvrdi da postupak i dalje traje te naglašava da uočava niz proceduralnih propusta. 

- Ta priča još nije završila. Oni su proceduralno napravili izuzetno puno pogrešaka. Mi ćemo se žaliti i neka institucije rješavaju ono što treba. Dižu Maleša i hvale ga. I, stvarno, kapa do poda. To je jedini predsjednik koji je priznao da je nogometni klub Hajduk kupovao suce.

Pudar je kao 18-godišnjak branio za Hajduk u Kupu prvaka i u klubu ostao do 1990. Nakon Hajduka igrao je u Portugalu i imao jedan nastup za Jugoslaviju. Trenersku je karijeru gradio u mlađim kategorijama i seniorskih klubovima te je 2007. nakratko vodio prvu momčad.

ARHIVA - Šibenik i Dinamo odigrali utakmicu na Šubićevcu, 4.11.2006.
ARHIVA - Šibenik i Dinamo odigrali utakmicu na Šubićevcu, 4.11.2006. | Foto: Sandra Krunic/PIXSELL

S druge strane, Maleš je postao poznat kao predsjednik Hajduka koji je 2011. razotkrio sudačku korupciju. Unatoč tome, sustav se nije promijenio, a on je završio kao izopćenik iz nogoemta. Poslije afere povukao se i radio u prodaji nekretnina. Sada se vraća u županijski nogomet kao njegov prvi čovjek, dok Pudar nastavlja pravnu bitku oko izbornog procesa.

