Obavijesti

Sport

Komentari 0
GRČKI NOGOMET

Pukla petarda Panathinaikosa, Jagušić ušao u samoj završnici

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pukla petarda Panathinaikosa, Jagušić ušao u samoj završnici
Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Za atenski sastav je od 77. minute zaigrao mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić

Admiral

U susretu sedmog kola grčkog nogometnog prvenstva Panathinaikos je pobijedio Asteras s 5-1, a za domaćine je u završnici zaigrao hrvatski nogometaš Adriano Jagušić.

Pao je poveo u 27. minuti golom Stefana de Vrija, a četiri minute kasnije na 2-0 je povisio Imran Louza. Antonis Papakanellos je u 60. minuti vratio nadu gostima, no domaćin je uzvratio s tri gola. Strijelci su bili Cyriel Dessers (62), Davide Calabria (72) i Andrews Tetteh (83). Za atenski sastav je od 77. minute zaigrao mladi hrvatski reprezentativac Jagušić.

Panathinaikos je ovom pobjedom zadržao vodeću poziciju s 18 bodova, dva više od Olympiakosa koji je na gostovanju porazio Panetolikos s 2-0. AEK ima 14, a PAOK 12 bodova, no oba sastava imaju susret manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom
ŠTO ĆE REĆI ASHLYN?

FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom

Španjolski mediji objavili su da je Vinicius organizirao tulum na koji je pozvao djevojke, a tamo je bio i Jude Bellingham. Navodno se tamo ljubio s djevojkom koja nije Ashlyn Castro, njegova sadašnja cura
Hajduk - Varaždin 1-0: Uporni 'bili' teško slomili Varaždince
POGLEDAJTE GOL

Hajduk - Varaždin 1-0: Uporni 'bili' teško slomili Varaždince

HAJDUK - VARAŽDIN 1-0 Varaždinski nogometaši dugo su odolijevali napadima Splićana, no u samoj završnici su ipak 'pukli'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026