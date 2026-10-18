Pukla petarda Panathinaikosa, Jagušić ušao u samoj završnici

U susretu sedmog kola grčkog nogometnog prvenstva Panathinaikos je pobijedio Asteras s 5-1, a za domaćine je u završnici zaigrao hrvatski nogometaš Adriano Jagušić.

Pao je poveo u 27. minuti golom Stefana de Vrija, a četiri minute kasnije na 2-0 je povisio Imran Louza. Antonis Papakanellos je u 60. minuti vratio nadu gostima, no domaćin je uzvratio s tri gola. Strijelci su bili Cyriel Dessers (62), Davide Calabria (72) i Andrews Tetteh (83). Za atenski sastav je od 77. minute zaigrao mladi hrvatski reprezentativac Jagušić.

Panathinaikos je ovom pobjedom zadržao vodeću poziciju s 18 bodova, dva više od Olympiakosa koji je na gostovanju porazio Panetolikos s 2-0. AEK ima 14, a PAOK 12 bodova, no oba sastava imaju susret manje.