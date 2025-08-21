Pukštas odlazi iz Hajduka? Klub iz Serie B pregovara s 'bilima'

Gennaro Gattuso preporodio je Marka Livaju, nekim igračima podignuo vrijednost, ali Rokasu Pukštasu (20) drastičnu srozao formu. Mladi Amerikanac najveći je gubitnik u mandatu legendarnog Talijana u Hajduku. Prošlog ljeta klub ga je htio prodati za deset milijuna eura, Parma je nudila polovicu tog iznosa, a kako na kraju nije došlo do dogovora, ostao je na Poljudu.

Pokretanje videa... 00:19 Navijač pljunuo na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

Nadali su se u klubu kako će mu Gattuso tijekom sezone podignuti vrijednost, ali Pukštas je bio u njegovoj nemilosti. Većinom je ulazio s klupe (30 utakmica, jedan gol i jedna asistencija), pokrivao poziciju zadnjeg veznog, koja nije njegova primarna, a na odlasku iz Hajduka, Gattuso je rekao kako se jednostavno nije uklapao u njegovu ideju igre.

Amerikanac je neosporni talent, ima ogroman potencijal, a u Hajduku vjeruju kako je Gonzalo Garcia taj koji ga može razbuditi, vratiti u formu i pretvoriti u jednog od nositelja igre. I na koncu, podignuti mu cijenu jer Splićani od njegove prodaje planiraju popuniti blagajnu.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Krenulo je dobro, Pukštas u posljednje vrijeme igra sve bolje, prekinuo je i post i zabio u pobjedi protiv Slaven Belupa (3-0), bio je jedan od najboljih na terenu i Splićani vjeruju kako je to znak kako je na putu da ispuni potencijal kojeg su prije pet godina, kada je došao na Poljud, vidjeli u njemu.

Iako nije napravio iskorak u posljednje dvije godine, za njim uvijek vlada interes jer još uvijek je riječ o 20-godišnjaku koji se još razvija. Navodno je nedavno na Poljud sletjela ponuda teška šest milijuna eura od nepoznatog MLS kluba, Hajduk je prihvatio, ali Pukštas je odbio. Smatra kako još nije vrijeme za vratiti se u domovinu i želi nastaviti se razvijati u Europi.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

A kako piše talijanski novinar Nicolo Schira, želi ga i jedan europski klub. Riječ je o talijanskom drugoligašu Veneziji koji je otvorio pregovore s Hajdukom oko angažmana američkog nogometaša. Pukštas na Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura i jasno je kako ga Splićani neće pustiti ispod tog iznosa.

Pitanje je i koliko je njemu privlačno nastaviti karijeru u Serie B, kao i može li Venezia uopće platiti iznos koji traži Hajduk. Najveći transfer u povijesti kluba je Gianluca Busio kojeg su prije dvije godine platili šest milijuna eura, 500 tisuća eura manje platili su za Thomasa Henryja, dok za dvojicu isplatili pet milijuna eura, iznos koji će im trebati i ako žele dovesti Pukštasa, što će biti jedan od najvećih ulaznih transfera u povijesti kluba.

A prije samo godinu dana Hajduk je na njemu mogao zaraditi 12 milijuna eura. Otkrio je to bivši predsjednik kluba Lukša Jakobušić u razgovoru za Dalmatinski portal, no posao se izjalovio

- Prije moje smjene dogovorili smo transfer Rokasa Pukštasa za minimalno 12 milijuna eura plus bonusi na ljeto, o čemu postoji i pisani zapisnik NO-a - kazao je on.