Pukštas se naklonio Rakitiću i otkrio zašto je došao u Hajduk: 'Tu je veliki pritisak, ali...'

Mladi američki veznjak litavskih korijena, Rokas Pukštas, igra u formi života. U nizu nedavnih intervjua, 21-godišnjak rođen u Oklahomi otvoreno je progovorio o svojoj budućnosti u reprezentaciji, neprocjenjivom mentorstvu Ivana Rakitića te čvrstoj vezi s klubom i gradom koji ga je prigrlio. Njegove izjave otkrivaju zrelost koja nadilazi njegove godine i odlučnost koja ga je dovela od skromnih početaka do statusa zvijezde HNL-a.

Pokretanje videa... 02:07 Hajduk pobijedio Istru 1961 golovima Almene i Šege! | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iako zbog roditelja ima pravo nastupa za Litvu, Pukštas je bez imalo dvojbe potvrdio svoju odanost Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji u kojoj je rođen i za čije je mlađe uzraste već nastupao. Pozivi iz Litve su stizali, no njegov je odgovor uvijek bio isti.

- Budući da imam dvojno državljanstvo, dobivate pozive iz Litve, ali jasno sam im dao do znanja, bio sam direktan da sam ovdje kako bih igrao za SAD- Tu je moje srce, tako da znaju gdje mi je srce i to je ono što im kažem - rekao je za CBS Sports.

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Svoju je poziciju dodatno potvrdio i u drugom razgovoru, naglasivši kako je vrijeme da se ta tema izravno adresira.

- Imam veliko poštovanje prema Litvi, cijela moja obitelj je od tamo i velika je čast što su zainteresirani. Ipak, trenutno želim biti u SAD-u. Moj puni fokus je na SAD-u. Strpljiv sam i spreman učiniti sve kako bih se pripremio za Svjetsko prvenstvo 2026. i dobio priliku.

Jedan od ključnih faktora u Pukštasovom razvoju na Poljudu bio je dolazak Ivana Rakitića. Iako je Rakitićeva igračka epizoda u Hajduku bila kratka prije nego što je postao tehnički direktor Hajduka, vrijeme provedeno u istoj svlačionici bilo je transformativno za mladog Amerikanca.

- Pitao sam ga korak po korak kako pristupa igri, a on me proveo kroz sve. Pokazao mi je sve sitne detalje koje je naučio tijekom karijere. Neizmjerno sam mu zahvalan na svemu što mi je prenio - rekao je Pukštas i nastavio:

- Sjajno je imati pored sebe takvu legendu, vidjeti koliko utječe na momčad, kakav je lider izvan terena. Puno sam naučio od njega, vidim ga skoro svaki dan, uvijek je na raspolaganju za bilo kakav savjet. Nekoliko igrača poput Rakitića, Perišića i Subašića su bili u Hajduku, imali su sjajnu karijeru, bilo je nevjerojatno imati ih uz sebe.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Talentirani Amerikanac je 2020. godine došao u Hajduk, prije dvije godine postao je standardni dio prve momčadi, a do danas je odigrao 106 utakmica, zabio 17 golova i šest puta asistirao.

- Htio sam otići u Europu sa 16 godina, znao sam da će to biti odlično za moj razvoj. Hajduk je razvojni klub koji radi s mladim igračima, prije dvije godine igrali smo finale Lige prvaka mladih. Navijači su sjajni, pritisak oko kluba je velik, ali znao sam da će to biti pravi korak kako bih nastavio napredovati.

Otkrio je i tajnu sjajne forme u novoj sezoni. Zabio je četiri gola, jedan je od najboljih igrača Hajduka.

- Vjerujem treneru Gonzalu Garciji, on vjeruje u mene. Imam i veće iskustvo, osjećam kao da postajem jedan od lidera momčadi. Sjajno se osjećam...

Rokas Pukštas je puno više od pukog nogometnog talenta. Njegova radna etika, zrelost i jasna vizija budućnosti čine ga igračem na kojeg treba računati. Odbijanje Litve, upijanje znanja od Rakitića i odlučnost naslijeđena od roditelja sportaša, slika su igrača koji točno zna što želi. Za Hajdukove navijače on je nada u borbi za trofeje, a za američku reprezentaciju – sigurna budućnost.