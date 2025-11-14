Obavijesti

HRVAT SE SNAŠAO

Pulišić: Ne znam smijem li to reći o Modriću, ali istina je. A moja inicijacija je bila sramotna

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Moja pjesma za inicijaciju? Sramotno je. Pjevao sam 'Party in the USA' Miley Cyrus, mislio sam da je prikladno. Mislim da sam nešto slično radio i u Chelseaju. To je najgori trenutak na svijetu, priznaje Pulišić

Luka Modrić (40) oduševljava talijansku javnost igrama u Milanu ove sezone. Ipak, igrači koji dođu u novu momčad moraju proći proces inauguracije. Većinom to bude pjevanje, ali Christian Pulišić otkrio je kako je Hrvat izbjegao taj scenarij. 

- Je li nam Modrić dao iPhone kao obred inicijacije? Da, nisam znao da je to izašlo u javnost. Ne znam trebam li to potvrditi, ali da. Trebao bi pjevati pred momčadi. Ali kad si Luka Modrić i osvojio si Zlatnu loptu i Ligu prvaka, možeš preskočiti taj proces. A mi ne možemo reći ne novim iPhoneima. To je win-win situacija - otkrio je američki nogometaš za Paramount+ pa rekao kako je tekla njegova inauguracija:

- Moja pjesma za inicijaciju? Sramotno je. Pjevao sam 'Party in the USA' Miley Cyrus, mislio sam da je prikladno. Mislim da sam nešto slično radio i u Chelseaju. To je najgori trenutak na svijetu. Mrzim to; tjera me da se ježim. Vidiš ljude kako im je nelagodno - priznao je. 

Pulišić je otkrio i da je on više povučen tip i da voli privatnost. Podsjetimo, u Milan je stigao u ljeto 2023. iz Chelseaja za 20,8 milijuna eura, a ove je sezone odigrao devet utakmica i zabio šest golova, uz dvije asistencije. 

