Pulišić: Ponosan sam na svoje korijene i htio bih naučiti jezik

Chelsea i Liverpool igraju veliki engleski derbi u nedjelju u 17.30 sati. Povodom derbija kola Premier lige, novinar Sport Kluba s adresom u Londonu Neven Cvijanović odradio je intervju s Christianom Pulišićem.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video i cijeli intervju s Pulišićem možete pogledati OVDJE.

Pulišić je govorio o mnogim zanimljivim stvarima, pogotovo hrvatskoj publici, jer se dotakao i svojeg porijekla, izgovora prezimena i sličnih tema.

- Hvala na izdvojenom vremenu, vani je prekrasno. Nadam se da će biti dobra utakmica u nedjelju započeo je Cvijanović intervju s Pulišićem pa ga upitao na hrvatskom:

- Kako si?

Chelseajev mladić samo se nasmijao.

- Ne razumijem što govorite.

- Znači hrvatski ti nije jača strana? Pitao sam te kako si, kako se osjećaš. Ne govoriš hrvatski?

Foto: PAUL CHILDS

- Ne govorim. Moj djed da, ali moj otac je odrastao u SAD-u kao i ja pa nisam imao priliku naučiti.

Pulišić posjeduje hrvatsko državljanstvo, ali nije jedini Hrvat u Chelseaju. Tamo je i Mateo Kovačić. Pa, je li ikad bilo priče o tome da su obojica Hrvati?

- Da, spomenuo je to na početku: 'Ti si Hrvat." A ja sam rekao da naravno. Ali volio bih znati jezik. Smiješno je što oboje znamo njemački pa nekad pričamo na njemačkom, a nekad na engleskom.

- Jesi li ikad bio u Hrvatskoj? - upitao je Cvijanović.

- Bio sam u Zagrebu nekoliko puta. Jako mi se svidjelo. To je predivna zemlja i ponosan sam na svoje hrvatske korijene. Bio sam tamo s djedom i bilo je predivno.

Cvijanovića je interesiralo kako se izgovara njegovo prezime.

- U SAD-u izgovaramo Pulisik jer to je američki izgovor. U Njemačkoj me svi zovu Pulisić. Ne smeta mi to uopće.

Foto: Christopher Hanewinckel/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Znači da je u redu ako te zovemo Pulišić?

- Da, apsolutno.

- Kako ti se sviđa Engleska? Znam da si bio tu kao dijete sa 7, 8 godina - upitao je novinar Sport Kluba.

- Ovdje je nevjerojatno, kultura, sve se vrti oko nogometa. Jako mi se sviđa ovdje i život je nevjerojatan. Sad sam u Londonu koji je predivan grad i imam toliko toga za raditi. Vrijeme je uvijek odlično i za sada je jako zabavno.

Govorilo se i o sličnosti između Bundeslige i Premier lige.

- Definitivno ima sličnosti. Nije isto, ali razlika je u sitnicama. Premier liga je odlična, svaka utakmica je potpuno drugačija, puno sam naučio i svaka utakmica je izazov.

Nogomet i nije najpopularniji sport u Americi. Christianov djed volio je nogomet, a tako ga je Pulišić i počeo trenirati.

- Da, moj djed je obožavao nogomet i pokazao ga je mom ocu. Moja mama i tata su oboje igrali nogometa na velikoj razini. Mi smo nogometna obitelja pa sam tako i ja počeo.