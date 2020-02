Pun pogodak! Dinamo doveo i kapetana mlade ekipe Arsenala

Dinamo je ove zime prilično uložio u svoju budućnost, a poslije Matiasa Godoya (18) u Maksimir je stigao i kapetan mlade momčadi Arsenala, Robbie Burton. Riječ je o 20-godišnjem veznjaku (rođen 26. prosinca 1999.) koji se najbolje snalazi na pozicijama 'šestice' ili 'osmice', a koji je u Zagreb stigao s namjerom kako bi se kroz seniorsku momčad dokazao velikim klubovima. To je prvi igrač s Otoka koji je stigao u Dinamo.

Zoran Mamić nedavno je najavio kako Dinamo i dalje pokušava dovesti mlade talente iz najvećih svjetskih klubova, a jedan takav je upravo sletio u Maksimir. Robbie Burton je na ljeto prošao cijele pripreme sa seniorskom momčadi Arsenala, zaigrao i u prijateljskim utakmicama 'topnika' protiv Bayerna, Colorado Rapidsa, Fiorentine, Real Madrida, Lyona i Angersa.

- Ne, nisam dobro poznavao Burtona, ali me je Freddie Ljungberg uvjerio kako je fantastičan igrač, te da nam može biti od velike koristi - rekao je za mladog Burtona, bivši trener Arsenala Unai Emery.

Najbolju partiju Burton je, prema engleskim medijima, pružio baš protiv Bayerna, dok je u dvoboju s Real Madridom u raspucavanju promašio posljednji penal. Po završetku priprema stavio se na raspolaganje U-23 momčadi gdje je tijekom sezone bio kapetan, ali i najbolji igrač.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Robbie Burton je još sa šest godina stigao u Arsenal, prošao je cijeli omladinski pogon 'topnika', a za mladu momčad (U-23) je do sada upisao 31 nastup, pet golova i dvije asistencije. Ove sezone jednom je bio i na klupi prve momčadi Arsenala, bilo je to u rujnu 2019., kada je momčad Unaija Emeryja s 5-0 u engleskom Liga kupu svladali Nottingham Forest. Robbie Burton je reprezentativac Walesa do 19 godina za koju je debitirao još prije četiri godine.

Dinamo se u njega 'zaljubio' na Premier League International Cupu gdje je Arsenal slavio protiv Dinama 3-2, a upravo im je novi 'modri' pravio najveće probleme.

Zanimljivo, engleski mediji ga po stilu igre uspoređuju s Aaronom Ramseyjem, a godinama važi za jednog od najperspektivnijeg mladog igrača Arsenala. Ipak, tamo nije dobio priliku, pa se odlučio za dolazak u Dinamo. Dani Olmo otvorio je vrata Dinama perspektivnim mladim nogometašima iz cijeloga svijeta, pa su 'modri' ove zime doveli argentinskog reprezentativca do 17 godina (Godoy), te kapetana Arsenalove momčadi do 23 godine (Burton). Prilično, respektabilno...