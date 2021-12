Euforija koja je zavladala u Splitu i cijeloj Dalmaciji, redovi za ulaznice u svakom većem gradu, krcat stadion... kao da je sredina kolovoza, a ne kraj prosinca, kao da je sezona tek počela i Hajduk iščekuje ogled s klubovima poput Evertona ili Intera, a ne zadnja utakmica polusezone protiv Osijeka. Ništa, baš ništa navijački puk Hajduka ne može ujediniti koliko nepravda, ovoga puta je to bio nedosuđeni kazneni udarac u sudačkoj nadoknadi utakmice protiv Lokomotive. S tim golom i pobjedom pogled na prvenstvenu ljestvicu ipak bi bio puno ugodniji, Hajduk bi došao na bod zaostatka od Rijeke i Dinama te tri od Osijeka, s tim da Osijek i Rijeka imaju po utakmicu više, a Dinamo u zaostaloj utakmici mora na Poljud.

No, što je tu je, promijeniti se ništa neće a ovo nije ni prvi ni zadnji put da navijački puk Hajduka ovako reagira na nepravdu. U nedjelju će Poljud biti krcat, utakmica će se odigrati u sjajnoj atmosferi i nema sumnje kako će Hajduk imati snažnu podršku od prve do zadnje minute. U prošlosti je takav ambijent znao biti jako težak, no ova momčad sastavljena je uglavnom od prekaljenih igrača kojima to neće biti teret, nego dodatni poticaj, a onih nekoliko mlađih koji će zaigrati i onako se moraju naučiti nositi s ulogama u važnim predstavama.

Pred trenerom Valdasom Dambrauskasom najveća je utakmica i jako težak zadatak, ne smije dopustiti da mu se euforija uvuče u svlačionicu i igrači podlegnu pritisku koji ih čeka u nedjelju od 17:30 sati.

- Teško je pronaći riječi za ovo što se događa, ova euforija koja vlada danima, ljudi dugo čekaju u redovima... Ostavi te to malo bez riječi, postaneš emotivan, to je fenomen koji je teško objasniti. Čestitam onima koji su bili sretni i uspjeli kupiti ulaznice. Kao trener, uvijek vjerujem u moje igrače i na ovo što se događa gledam kao na priliku da možemo nešto napraviti. A s tom prilikom dolazi i dosta odgovornosti. Teško je ponekad to pokazati na terenu, ali mi rastemo, mentalitet i atmosfera se popravljaju, i ako uvjerimo igrače da ovo nije pritisak, nego prilika, možemo odigrati dobru utakmicu u nedjelju.

Razmišljate li o promjeni taktike, da zaigrate s tri stopera?

- Gledao sam nekoliko utakmica Osijeka, igrali su drugačije, u nekima su napadali, u nekima su igrali drugačije, ali kad vidimo ljestvicu, oni su i dalje poviše nas. Očito da im stil igre koji trener upražnjava odgovara. Mi ne možemo kontrolirati kako će suparnik igrati, mi se spremamo za sve scenarije, imamo još dva treninga da prenesemo igračima naše planove u zavisnosti kako će Osijek igrati. Ali najvažnije je da se mi koncentriramo na našu igru, da Osijek razmišlja o nama a ne mi njima. Pričao sam već o odgovornosti, mi je imamo ne samo prema obrani našeg gola i pobjedi, nego i prema njima. Mi moramo igrati naš nogomet, moramo zabijati golove i zadovoljiti one koji dođu na stadion.

Kako komentirate to što je vaš igrač Darko Nejašmić jedan od najboljih igrača Osijeka?

- Ne želim razgovarati o njemu. On je gore na posudbi, igra za Osijek, ima jako dobru sezonu, profesionalac je i sigurno će biti ekstra motiviran da se pokaže pred velikim brojem gledatelja.

Igrači i vi niste pričali o nedosuđenom kaznenom udarcu protiv Lokomotive. Kako usmjeriti gnjev zbog sudačke pogreške u nešto pozitivno?

- Najbolje za trenera je kad vidiš sjaj u očima igrača koji žele napraviti nešto više. Želim vjerovati da se pogreška dogodila, da je sudac nije želio napraviti. Ne možemo kontrolirati odluke sudaca, ali možemo kontrolirati naš pristup i rast. Nismo pričali o tome, ali mora nas to učiniti boljima, da nakon te utakmice i previda sudca napravimo sve za pobjedu. Igrali smo dobro, otvoreno, napadački, zabili tri gola, imali tri prilike i propustili ih. Kad se dogodila pogreška sudca u dodanom vremenu, mi smo već propustili našu priliku. Teško se vratiti nakon takve utakmice kući s dva boda manjka, i mi to moramo iskoristiti da naučimo iz pogrešaka i budemo ono što želimo biti.

Tko sve ne može zaigrati?

- Kalinić trenira, osjeća se dobro, Sahiti se ne osjeća dobro, nije trenirao, osjeća bol ali je moguće da će zaigrati unatoč boli. Lovrencsics je potpuno spreman. Katića nema zbog žutih kartona, Kačaniklić i Diamantakos nisu na raspolaganju, ostali su spremni...

Publika će vas gurati u napad, ali morate biti oprezni da ne primite gol. Kako to pomiriti?

- Nekad primiš gol ili dva i dobiješ utakmicu. Nije problem primiti gol, ne smiješ se bojati primiti gol, moraš biti hrabar, napadati i imati pristup da zabiješ više golova od suparnika.

Osijek nije izgubio već jako dugo?

- Samo Bog zna koji će biti rezultat. Ne mogu to kontrolirati, mogu kontrolirati samo naše igrače. Vjerujem da ćemo biti spremni, da ćemo napraviti sve što možemo, da ćemo poginuti na terenu, da ćemo napraviti sve što je u našoj moći. Vjerujem da će rezultat doći ako sve što napravimo bude na nivou. Nekad lopta udari u stativu i uđe u gol, nekad ne... Mi ćemo vjerovati i učiniti sve što je u našoj moći, od čistačice do predsjednika svi vjerujemo u pobjedu.

Kakav bi poklon zaželjeli za Božić? Da Hajduk bude prvak?

- Ne idem tako daleko, bio bih sretan i s tri boda protiv Osijeka.