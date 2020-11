Puno primamo? Ma Dalić ima rekord i po zabijenim golovima!

Ne samo da je izjednačio rekordan niz utakmica u kojoj je Hrvatska zabila gol nego je u A rangu Lige nacija samo pet reprezentacija zabilo više golova nego 'vatreni'. Kad igra Hrvatska, jedini je zicer da neće biti 0-0

<p>Nije to kao u kvalifikacijama za Euro, gdje smo ih primili sedam, ovdje primamo golove kao na traci. I to me ubija!, priznao je <a href="https://www.24sata.hr/sport/dalic-steta-sto-nas-rezultat-nije-nagradio-nek-je-godina-gotova-728800">Zlatko Dalić</a> i nakon poljudskog poraza od Portugala.</p><p>Jest, niz je gadan. I rekordan. Od divne poljudske večeri u kojoj su srušili Mađarsku 3-0 u listopadu 2019. "vatreni" su u 11 utakmica za redom primali gol! Dok idući put istrče na teren u dresu reprezentacije, proći će već gotovo godina i pol dana otkako su sačuvali praznu mrežu.</p><p>Vjerovali ili ne, prije Dalićeve ere taj niz utakmica s primljenim golom rijetko je prelazio četiri. Sve preko bio je alarm. Dalić je još dva puta imao niz od sedam susreta, Štimac 2013. osam, Bilić i Štimac 2012. sedam, a Ćiro Blažević 1998. i '99. sedam, a 1996. i '97. osam. Ali ovih 11 u nizu... Brrrrr.</p><p>Ali pogledajte sad ovaj niz: Portugal, Švedska, Turska, Francuska, Švedska, Švicarska, Francuska, Portugal, Gruzija, Slovačka, Wales, Mađarska, Azerbajdžan, Slovačka, Tunis, Wales, Mađarska, Azerbajdžan, Engleska, Španjolska, Jordan. E, i to je rekordni niz!</p><p>U svim tim utakmicama, a 21 je za redom, Hrvatska je zabila gol! Još od 12. listopada 2018. i remija 0-0 s Engleskom na otužno praznoj Rujevici. Da, godina dana bez prazne mreže, ali i dvije godine bez suparnikove prazne mreže.</p><p>I po tome je Dalić rekorder! Odnosno, zasad je izjednačio rekord Ćire Blaževića, koji je 21 utakmicu s postignutim golom nanizao između poraza od Portugala 3-0 u zadnjoj utakmici skupine na Euru 1996. i 1-0 od Argentine u zadnjoj utakmici skupine na SP-u u Francuskoj 1998.</p><p>I još su Dalićevi "vatreni" od te 21, u čak 16 utakmica zabijali ozbiljnim momčadima, iz vrha ili sredine europskog poretka. Od svih europskih reprezentacija samo Belgija ima trenutačno bolji niz, zabila je u 24 za redom.</p><p>Idemo dalje: u A rangu Lige nacija lošiji učinak od Hrvatske imaju samo Švedska, Island i BiH. Ali Hrvatska je zabila devet golova i, s nepotpunim posljednjim kolom, samo su Belgija, Španjolska, Njemačka, Francuska i Portugal zabili više. A, recimo, Engleska, Italija i Nizozemska su neefikasniji od "vatrenih". Kao i još sedam momčadi.</p><p>Na kraju, baš su nas postignuti golovi održali u najjačem, elitnom rangu, koliko god grozna obrana sve uprskala. I onaj sretni u Švedskoj i onih šest koliko su naši utrpali Francuzima i Portugalcima u četiri utakmice u kojima nisu osvojili ni bod. Šveđani su, usporedbe radi, do posljednjeg kola zabili samo nama, a onda im ta dva gola Francuzima više nisu bila dovoljna.</p><p>Stoga je do daljnjega jedini zicer kad igra Hrvatska - da neće biti 0-0!</p>