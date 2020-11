Kakva je budu\u0107nost?

- Siguran sam da \u0107emo biti dobri i konkurentni svima. Dana\u0161nja je utakmica to pokazala, trebamo samo malo vi\u0161e vremena i poslo\u017eiti se, da smo svi tu. Jam\u010dim da \u0107e Hrvatska biti konkurentna u kvalifikacijama i na Europskom prvenstvu.

Je li isklju\u010denje Marka Roga usmjerilo utakmicu?

- Crveni karton uvelike je promijenio pri\u010du. Upozoravali smo Marka na poluvremenu na drugi \u017euti karton, \u017eao mi je \u0161to se dogodilo. Sigurno je okrenuo utakmicu u korist Portugala, ali nije se manjak igra\u010da vidio previ\u0161e na terenu.

\u0160to je najva\u017eniji cilj?

- Moramo standardizirati mom\u010dad. Probali smo dosta igra\u010da, vidjeli smo. Moramo poraditi na obranu, biti kompaktniji kao kad smo imali igra\u010da manje danas. Moramo stajati bli\u017ee igra\u010dima, biti jo\u0161 agresivniji. To nam fali, a prema naprijed imamo kvalitetu. Puno smo mijenjali i vrtjeli. Nisam bio ljubitelj toga, ali morao sam. Pratit \u0107emo situaciju, vidjeli smo sedam, osam stopera i vidjet \u0107emo.

Kako rije\u0161iti problem zadnjeg veznog?

- Kad nemamo Brozovi\u0107a, mi smo u velikim problemima, sad smo htjeli probati Roga. Moramo tu na\u0107i adekvatno rje\u0161enje, tu su i Badelj i Ba\u0161i\u0107. Tko se bude ustalio od njih trojice, taj \u0107e biti drugi defenzivni vezni. Igrali smo s ovakvom postavom jer nemamo klasi\u010dnog sidra\u0161a, Petkovi\u0107 i Budimir nisu bili spremni. I ovo je na\u010din kako igrati, nije bilo lo\u0161e, a kad do\u0111u Rebi\u0107 i Kramari\u0107, imat \u0107emo slatkih briga.

Problem prijateljskih utakmica?

- \u010cestitao bih U-21 reprezentaciji na plasmanu na Euro i kolegi Bi\u0161\u0107anu. Pustili smo ih sve da igraju u mladoj reprezentaciji i neki od njih imaju tu mjesta. Pogrije\u0161io sam s prijateljskom utakmicom zbog putovanja kao sad u Tursku. Sve je to prenaporno. Ne bje\u017eim od tih utakmica, govorim stalno da ho\u0107u jake, i sad smo igrali 15 jakih utakmica. Izgubili smo, a mo\u017eda bi bilo bolje da smo igrali protiv nekih slabijih kao San Marino i Andora.

- Svi su igra\u010di htjeli do\u0107i u reprezentaciju, nije bilo pritiska klubova. Nije to problem mene kao izbornika, nego pretrpanog kalendara.

Koliko ste zadovoljni obranom?

- Obrana prima previ\u0161e golova, ali moram se vratiti na to da igramo protiv najboljih svjetskih mom\u010dadi. Protiv Ronalda, Mbappea... Nije to sad kao u kvalifikacijama za Euro, gdje smo primili \u0161est ili sedam golova ukupno. Primamo tu golove kao na traci, smeta me i ubija me to. \u0160kori\u0107 je sad do\u0161ao i izvrsno odigrao.

Kako ste zadovoljni Kova\u010di\u0107evom igrom?

- Mi smo napravili Matea Kova\u010di\u0107a, pa nemamo 100 Matea Kova\u010di\u0107a koji igraju u Chelseaju. Da, ova mu je pozicija bila bolja nego na zadnjem veznom, i ja sam tu mo\u017eda kriv. Ali ne mogu razumjeti da se kritizira Kova\u010di\u0107. Lako je sjediti i kritizirati. Mateo je 'vaki, 'naki. Pa dajte, ljudi, Chelsea, Real... Nisu ljudi ludi. Jedva \u010dekamo da napadamo i vrije\u0111amo. I ba\u0161 na Matea koji po\u0161teno radi svoj posao. Da, stavio sam ga na poziciju koja nije bila prava, ali tra\u017eimo rje\u0161enje. \u010cestitam mu na utakmici.

Opcije u obrani?

- Bari\u0161i\u0107 je pokazao da mo\u017ee biti konkurencija na lijevom bo\u010dnome, danas je bio Bradari\u0107 tu, imamo tu rje\u0161enja. Moramo po\u0161tovati igra\u010de po vokaciji i to je jako bitno. Imamo potencijala, velik sam optimist. Ostali smo u Ligi nacija, ne na\u0161om kvalitetom, nego nas je dragi Bog podario. Optimist sam za idu\u0107u godinu - rekao je Dali\u0107 i u zanimljivom tonu zaklju\u010dio:

- Vidimo se opet ovdje u o\u017eujku...

Dalić: Pa nemamo 100 Matea Kovačića! Chelsea, Real, pa nisu ljudi ludi. Lako je kritizirati...

Ima dobrih stvari na kojima ćemo raditi, kad se vrati ovih sedam, osam igrača. Imamo potencijala kad se kompletiramo u ožujku. Bojao sam se da Šveđani neće zabiti i treći, govorio je izbornik

<p><strong>Hrvatska</strong> je zaključila 2020. petim porazom u šest utakmica u Ligi nacija na Poljudu protiv <strong>Portugala</strong> (3-2). Cristiano Ronaldo nije previše toga napravio, Mateo Kovačić odigrao je utakmicu života i zabio dvaput, ali nije bilo dovoljno da izbjegnemo poraz.</p><p>Ipak, zbog pobjede <strong>Francuske</strong> nad <strong>Švedskom</strong> 4-2 ostali smo u elitnom razredu "A" Lige nacija.</p><p>- Čestitao bih dečkima, stvarno su se trudili, dali sve od sebe, ostavili srce na terenu. Žao mi je što ih nije nagradilo, što nije ostalo 2-2, greška Livija u zadnjoj minuti. Nadam se da smo ispucali sve te greške i nevolje u ovoj godini. Ispunili smo cilj, ali ne svojom dobrom igrom. Neka je završila ova godina - rekao je izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> za Novu TV.</p><p>S igračem manje 40 minuta Hrvatska se borila, vratila na 2-2, ali greškom Livakovića u 90. minuti ipak smo ostali praznih džepova.</p><p>- Vidjeli su dečki da mogu, raspored je bio dobar, puno trčanja i agresije, radili smo to dobro. Nismo gubili glavu kad smo imali igrača manje, izjednačili smo... Ima dobrih stvari na kojima ćemo raditi, kad se vrati ovih sedam, osam igrača. A bili su danas dobri i Juranović i Škorić. Imamo potencijala kad se kompletiramo u ožujku. Žao mi je poraza od europskih prvaka i što nismo nagrađeni za trud - dodao je.</p><p>Zaigrali smo bez napadača, kao i protiv Švedske u Maksimiru, i to nije izgledalo nimalo loše.</p><p>- Vezni igrači položili su ispit. Stavili smo više veznih igrača kao protiv Švedske, imamo takav profil igrača. Bili su u teškom stanju, borili smo se nakon svega toga. Rezultat nas nije nagradio, ali završili smo godinu i idemo dalje.</p><p>- Gdje sam gledao Šveđane? Bojao sam se da neće oni dati treći gol, kako nas je krenulo. Ali dobro je što smo ostali eliti i nadam se da ćemo tamo i ostati.</p><p><b>PRATITE UŽIVO:</b></p><p><strong>Kakva je budućnost?</strong></p><p>- Siguran sam da ćemo biti dobri i konkurentni svima. Današnja je utakmica to pokazala, trebamo samo malo više vremena i posložiti se, da smo svi tu. Jamčim da će Hrvatska biti konkurentna u kvalifikacijama i na Europskom prvenstvu.</p><p>Je li isključenje Marka Roga usmjerilo utakmicu?</p><p>- Crveni karton uvelike je promijenio priču. Upozoravali smo Marka na poluvremenu na drugi žuti karton, žao mi je što se dogodilo. Sigurno je okrenuo utakmicu u korist Portugala, ali nije se manjak igrača vidio previše na terenu.</p><p>Što je najvažniji cilj?</p><p>- Moramo standardizirati momčad. Probali smo dosta igrača, vidjeli smo. Moramo poraditi na obranu, biti kompaktniji kao kad smo imali igrača manje danas. Moramo stajati bliže igračima, biti još agresivniji. To nam fali, a prema naprijed imamo kvalitetu. Puno smo mijenjali i vrtjeli. Nisam bio ljubitelj toga, ali morao sam. Pratit ćemo situaciju, vidjeli smo sedam, osam stopera i vidjet ćemo.</p><p>Kako riješiti problem zadnjeg veznog?</p><p>- Kad nemamo Brozovića, mi smo u velikim problemima, sad smo htjeli probati Roga. Moramo tu naći adekvatno rješenje, tu su i Badelj i Bašić. Tko se bude ustalio od njih trojice, taj će biti drugi defenzivni vezni. Igrali smo s ovakvom postavom jer nemamo klasičnog sidraša, Petković i Budimir nisu bili spremni. I ovo je način kako igrati, nije bilo loše, a kad dođu Rebić i Kramarić, imat ćemo slatkih briga.</p><p>Problem prijateljskih utakmica?</p><p>- Čestitao bih U-21 reprezentaciji na plasmanu na Euro i kolegi Bišćanu. Pustili smo ih sve da igraju u mladoj reprezentaciji i neki od njih imaju tu mjesta. Pogriješio sam s prijateljskom utakmicom zbog putovanja kao sad u Tursku. Sve je to prenaporno. Ne bježim od tih utakmica, govorim stalno da hoću jake, i sad smo igrali 15 jakih utakmica. Izgubili smo, a možda bi bilo bolje da smo igrali protiv nekih slabijih kao San Marino i Andora.</p><p>- Svi su igrači htjeli doći u reprezentaciju, nije bilo pritiska klubova. Nije to problem mene kao izbornika, nego pretrpanog kalendara.</p><p>Koliko ste zadovoljni obranom?</p><p>- Obrana prima previše golova, ali moram se vratiti na to da igramo protiv najboljih svjetskih momčadi. Protiv Ronalda, Mbappea... Nije to sad kao u kvalifikacijama za Euro, gdje smo primili šest ili sedam golova ukupno. Primamo tu golove kao na traci, smeta me i ubija me to. Škorić je sad došao i izvrsno odigrao.</p><p>Kako ste zadovoljni Kovačićevom igrom?</p><p>- Mi smo napravili Matea Kovačića, pa nemamo 100 Matea Kovačića koji igraju u Chelseaju. Da, ova mu je pozicija bila bolja nego na zadnjem veznom, i ja sam tu možda kriv. Ali ne mogu razumjeti da se kritizira Kovačić. Lako je sjediti i kritizirati. Mateo je 'vaki, 'naki. Pa dajte, ljudi, Chelsea, Real... Nisu ljudi ludi. Jedva čekamo da napadamo i vrijeđamo. I baš na Matea koji pošteno radi svoj posao. Da, stavio sam ga na poziciju koja nije bila prava, ali tražimo rješenje. Čestitam mu na utakmici.</p><p>Opcije u obrani?</p><p>- Barišić je pokazao da može biti konkurencija na lijevom bočnome, danas je bio Bradarić tu, imamo tu rješenja. Moramo poštovati igrače po vokaciji i to je jako bitno. Imamo potencijala, velik sam optimist. Ostali smo u Ligi nacija, ne našom kvalitetom, nego nas je dragi Bog podario. Optimist sam za iduću godinu - rekao je Dalić i u zanimljivom tonu zaključio:</p><p>- Vidimo se opet ovdje u ožujku...</p>