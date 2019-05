Put od 4600 km, nema letova, teroristi, a broj karata mizeran

Smiješno je putovati u Baku na finale Europske lige. Ne znam što doručkuju oni koji odlučuju o takvim stvarima, ispalio je Jürgen Klopp. On nema prevelike brige oko tog putovanja jer njegov Liverpool finale Lige prvaka igra u Madridu, ali čovjek je potpuno u pravu. I baš čelnici Uefe kao lokaciju za finale Europske lige izabrali azerbajdžansku prijestolnicu u godini kada tamo igraju dva engleska kluba. Zapravo, dva londonska kluba.

Između Chelseajevog Stamford Bridgea i Arsenalovog Emiratesa je 17 kilometara udaljenosti, a od Londona do Bakua je 4600 kilometara. I navijači će, ako žele gledati finale, morati proputovati tu udaljenost. Finale se igra 29. svibnja, a u tom tjednu iz Londona izravnih letova prema Bakuu nema, a putovanje automobilom obilaznim pravcima protegnut će se na 59 sati. Bez pauza.

Oni koji odluče putovati avionom, morat će presjesti u Istanbulu ili Kijevu, a to bi let produžio na čak 10 sati. Engleski mediji izvukli su opciju koja nudi izravni dolazak u Azerbajdžan, ali u tom slučaju bi se iz Londona letjelo u subotu prije utakmice, a povratak bi bio idući tjedan, tri dana nakon finala. Osmodnevno putovanje za 90 minuta nogometa...

Istražili su Englezi i koliko bi navijačima trebalo da putuju vlakom. Točno četiri dana. Prošli bi u tom slučaju kroz sedam država, barem 11 puta bi presjedali, a kada posljednji put promijene vlak u ukrajinskom Harkivu, do Bakua će putovati čak dva dana.

Što se tiče putovanja automobilom, osim što će vozač za volanom provesti 59 sati, vjerojatno će htjeti zaobići određene lokacije pa neće koristiti najkraću rutu. Bolje je izbjeći blizinu bojišnice na istoku Ukrajine gdje ratuju Ukrajinci i Rusa, pa okrenuti južnije prema Istanbulu.

Samo 12 tisuća ulaznica finalistima

Nisu duljina i opcije putovanja jedini problemi koje čekaju engleske navijače. Svatko tko želi ući u Azerbajdžan morat će zatražiti i dobiti vizu, a za to je ostalo još samo 19 dana. Arsenal je upozorio svoje navijače da bi put jednu osobu mogao koštati i više od tisuću eura.

Onaj tko je spreman proputovati čitavu Europu i potrošiti ogroman novac, morat će prvo osigurati kartu. A ni to neće biti jednostavno. Iako Olimpijski stadion u Bakuu ima kapacitet od 68.700, Arsenal i Chelsea će za svoje navijače dobiti samo 12.000 ulaznica. Dakle, svaka momčad po samo šest tisuća.

Naravno, navijači su opravdano ogorčeni.

1 flight a day to Baku from London. 20% seat allocation for both clubs. Arsenal player not able to play due to security concerns. And it’s on a bloody Wednesday! Nailed it @EuropaLeague 👌 https://t.co/HnCAdtvB1S — Joe Schofield (@Joetenderloin) 10. svibnja 2019.

Can’t make the final, even if I could I think the farcical ticket allocation, process and cost of flights would have put me off.



What are you playing at @UEFA @EuropaLeague? Only 6000 tickets?!! — Simon Smith (@ElmigoRed) 10. svibnja 2019.

Only 8 miles separates the Arsenal and Chelsea stadium, but fans now face a 5700 mile round trip to watch them face off in the Europa League Final. Will be interesting to see how many fans each club take to a game so far away. #AFC #ChelseaFC pic.twitter.com/GL0aIwkDF6 — The Away Fans (@theawayfans) 10. svibnja 2019.

The capacity of the Baku Olympic Stadium is 68,700. 🏟🇦🇿



Arsenal and Chelsea have been allocated just 6,000 tickets each for the Europa League final. 😡



UEFA ARE AN ABSOLUTE JOKE! 🖕 pic.twitter.com/m9YOLCDT6i — Football Tweet (@Football__Tweet) 10. svibnja 2019.

Chelsea and Arsenal fans will only get an allocation of 6,000 tickets each for the Europa League final. Here's how that looks in Baku's 68,700 Olympic Stadium...



What absolutely piss take pic.twitter.com/kQfuTJPkWF — Football Away Days (@AwayDayFooty) 10. svibnja 2019.

Prijete i teroristi

I da, ne smijemo zaboraviti - u petak su engleske navijače upozorili da postoji velika opasnost od terorističkog napada u Azerbajdžanu...

- Teroristi će vjerojatno pokušati izvesti napade u Azerbajdžanu. Mogli bi se dogoditi na mjestima koja posjećuju turisti, poput hotela, restorana i pubova. Poduzmite odgovarajuće mjere opreza - navodi se u upozorenju Ministarstva vanjskih poslova.