Put genijalnog vanjskog felša: Od Lea Messija do četvrte lige

Matjaž Kek gostovao je u jednom talk showu na lokalnoj televiziji prije nekoliko mjeseci. Vidno raspoložen odgovarao je na sva pitanja, a onda se u jednom trenutku skroz uozbiljio.

- Tko je najbolji igrač kojeg ste ikada u životu trenirali?

- Ima ih više i ne bih se deklarirao za bilo koga - diplomatski je odgovorio Slovenac, no bez konačnog završetka rečenice. Odlučio je ipak izustiti misao.

- Ali... Jedan od stvarno klasnih igrača je Anas Sharbini. I s tim ću završiti.

Riječi su to trenera koji iza sebe ima mundijalsko iskustvo te treniranje igrača poput Samira Handanovića i Andreja Kramarića. I trenera koji se s istim tim Anasom nije rastao u blagostanju. Kek ga je otpisao u prosincu 2015. zbog neposluha.

- Možda je moglo biti drukčije, možda... Samo... To sada više nije ni bitno, riječi su Anasa Sharbinija u intervju za novilist.hr prije godinu dana.

Sjećam se Rijekine pobjede nad Hajdukom kad je baš on zablistao. Bila je to zapravo jedna od prvih njegovih velikih utakmica, na velikoj sceni.

Taj vanjski felš plavokose 'desetke' u bijelom dresu zauvijek mi je ostao urezan u sjećanje.

Kakav igrač, pomislih, pa ovaj će nositi 'desetku' i u dresu reprezentacije!

Svi smo se tada upoznali s nevjerojatno talentiranim igračem koji je letio HNL travnjacima po lijevoj strani. Brzina, dribling, šarm u igri i taj genijalni vanjski felš činili su ga ponajboljim igračem u Hrvatskoj.

Zbog ovakvih se djeca zaljubljuju u nogomet!

Te 2008. bio je među 25 najboljih hrvatskih igrača i na pragu ulaska u Bilić boyse. Putovao je Anas na Euro kao 24. član 'kockastih'. I bilo mu je 'do jaja' iako nije zaigrao niti sekunde u Austriji i Švicarskoj.

Deset godina kasnije, Anas u 31. godini života potpisao je za peti klub u karijeri nakon što gotovo tri pune godine nije zaigrao!

Grobničan, član četvrte lige, ulovio je kapitalca. Ugovor s Rijekom istekao je zadnjeg dana lipnja ove godine pa je Anas postao slobodan igrač.

- Ma igrat ću za gušt - rekao je poslije potpisa.

Gdje je bio sve to vrijeme?

Pa... Trčao je planinskim stazama dosta uspješno, gledao košarkaše Škrljeva i postao otac. Posvetio se svemu osim svom najvećem talentu - nogometu. I to je velika šteta!

Nedorečen, neshvaćen, uvijek svoj. Pa što god drugi o tom mislili. Zadnju utakmicu je odigrao 13. prosinca 2015. i do 30. lipnja bio je na platnoj listi kluba s Rujevice.

- Da li mi nedostaje nogomet? Iskreno, baš i ne. Ne sjećam se da sam u posljednje vrijeme pogledao neku utakmicu, čak ni na televizoru. Bojim se da je za mene kasno, ali ključno je to što me više ne vuče. Nemam volje baciti ni na dva mala. Čak ni to. Teško se vratiti poslije dvije godine pauze - otkrio je u lipnju prošle godine.

Da, moglo je biti drugačije, možda. Samo da...

Kao člana reprezentacije pijanog su ga unosili u hotel vrijeme Bilić Boysa, iz Saudijske Arabije jedva je pobjegao, a ako ništa, društvu u kafiću uvijek se može pohvaliti kako je valjda jedina osoba na svijetu koja je po tartanskoj stazi Poljuda vozila utrke.

Autom Danijela Subašića. U rikverc.

Društvo u kafiću sigurno pažljivo sluša. Jer rijetko se s druge strane šanka nađe tip koji tvrdi da je 'prije tri godine zabio gol Argentini za koju je igrao Messi', a da nije neki lokalni lažljivac...

Ponekad brojke sve kažu.

Ovdje je to slučaj. Anas je u HNL-u igrajući za Hajduk i Rijeku u 191 utakmici zabio 54 gola i namjestio ih 67.

Majstor lopte koji je nogomet igrao - 'do jaja' s tim genijalnim vanjskim felšom.

