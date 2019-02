Rađa na Super Bowlu: Tu nema s*anja, laserom u oči - zatvor...

Dino Rađa je uživao u finalu Super Bowla između New England Patriotsa i Los Angeles Ramsa.

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac navija za Patriotse još iz vremena dok je igrao za Boston Celticse. Nije mogao propustiti završnicu NFL-a u Atlanti, a u SAD je stigao nekoliko dana ranije i spojio ugodno s korisnim. Proveo je vrijeme s obitelji, a potom otišao na svoj šesti Super Bowl te je svjedočio pobjedi svojih Patsa (13-3).

Rađa je na finale stigao s hrvatskom zastavom, a na svom Facebook profilu podijelio je s fanovima zanimljivu anegdotu:

- Znam da malo tko razumije ovaj sport, ali sve skupa je ludilo. Šetaju gradom zajedno jedni i drugi navijači. Guštaju, viču, piju, jedu skupa i svima dobro. A znate li zašto je tako? Prije desetak dan je lik laserom ciljao u oči jednog igrača gostiju. U roku od 7-8 dana je pronađen, uhićen, izbačen od strane kluba doživotno sa stadiona i još ga sad država sudi. Pa ti radi sra** - napisao je Rađa.

Trener Patriotsa je veliki Bill Belichick koji je osvojio svoj šesti naslov NFL prvaka kao samostalni trener, a porijeklom je iz hrvatskog sela Draganića.

This Bill Belichick/Dino Radja photo from @insidetheNFL is currently the most underreported story in Boston sports. pic.twitter.com/x2Pc4UEFNV